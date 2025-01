Ellenállt a fideszes faluvezetés nyomásának, kirúgták az állásából a nyírcsászári képviselőt

Hétfőn elbocsátották Nyírcsászári óvodájából Demeter Zsuzsát, azt az ellenzéki képviselőt, aki a nyomás ellenére nem mondott le mandátumáról, és nem állt át a kisebbségben lévő fideszes faluvezetés oldalára. A politikus a menesztése ellenére továbbra is képviselő marad, az ügyben hivatali visszaélés gyanúja miatt indult nyomozás.

Tovább folyik a nyílt hatalmi harc a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírcsászáriban: hétfőn elbocsátották munkahelyéről azt a képviselőt, aki a fideszes polgármesterrel szemben álló, a testületben többségben lévő frakció tagja – derül ki a Magyar Narancs keddi cikkéből.

Az alig ezer lélekszámú Nyírcsászáriban a 2024. júniusi önkormányzati választáson újra fideszes polgármestert választottak meg Szkibáné Teliska Éva személyében, aki a korábbi településvezetőt, Csordásné Nehéz Máriát győzte le. A héttagú testületben a kormánypárti képviselők kisebbségben vannak, egy képviselőre van szükség a többség megszerzéséhez.

Az ellenzéki Demeter Zsuzsát, aki nyugdíj mellett óvónőként 44 éve tevékenykedik gyermekek mellett, decemberben figyelmeztették, álljon át, vagy mondjon le mandátumáról, különben elbocsátják a falu óvodájából.

A képviselő nem tett eleget a figyelmeztetésnek, így munkaviszonyát végül Hétfőn indoklás nélkül megszüntették.

A felmondási idő február 7-ig tart, a község már azt találgatja, ki lesz Nyírcsászáriban az új óvónő, miközben a pozícióra a polgármester sógornője is esélyes lehet. A képviselőt a legutóbbi fideszes faluvezetés idején is elküldték a munkahelyéről.

Nyomozás indult az ügyben

Demeter Zsuzsát korábban a többi képviselő és az óvodavezető is megpróbálta meggyőzni, utóbbi úgy fogalmazott, hogy ha a képviselő lemond, akkor „akár száz évig is ott dolgozhat az óvodában”. A polgármesterrel történt beszélgetését a képviselő ráadásul rögzítette is, majd csatolta a rendőrségi feljelentéshez.

Az ügyben hivatali visszaélés gyanújával indult nyomozás, a Nyírbátori Rendőrkapitányság megkezdte az eljárást, és több személyt meghallgatott.

Frakciótársai megerősítették, hogy Demeter Zsuzsa elbocsátása ellenére sem mond le mandátumáról, és nem áll át a kormánypárti kisebbséghez. Szerdán testületi ülést tartanak Nyírcsászáriban, ahol várhatóan szóba kerül ez az ügy.