Idea Intézet: tovább nőtt a Tisza Párt előnye

A kormánypártok támogatóinak száma a kegyelmi botrány után nem igazán változott, de az események érezhetően bizonytalanabbá tették a Fidesz–KDNP bázisát. A párt támogatottsága a biztos szavazók körében hét százalékponttal csökkent az előző év hasonló időszakához képest – írja az Idea Intézet közleményében.

A 2025. év elején végzett, országos reprezentatív eredmények azt mutatják, hogy minden harmadik felnőtt a Tisza Pártot támogatta, és a felnőtt népesség bő negyede volt a Fidesz–KDNP szavazója. A tavalyi év jelentős változásokat hozott a hazai belpolitikában, de az év utolsó hónapjában már csak minimális, jórészt hibahatáron belüli elmozdulások történtek a pártok támogatottságában.

Január elején a biztos szavazók 45 százaléka a Tisza Pártot támogatta, 36 százalékuk a Fidesz–KDNP-t.

A kormánypártok támogatottsága továbbra is a NER időszakának a legalacsonyabb szintjén áll, ugyanakkor az Idea Intézet adatai azt mutatják, a Fidesz–KDNP szavazóbázisának csökkenése nem a tavalyi évben, hanem jórészt azt megelőzően, 2022 közepe és 2023. nyár vége között történt. Jelenleg a teljes népességen belül megegyezik az egy évvel korábban mért szinttel, akkor 26 százalékot mért az intézet. A 2024-es év közéleti történései azonban a Fidesz–KDNP szavazótáborát közel sem hagyták érintetlenül, jól érzékelhető a párt bázisának elbizonytalanodása. A kormánypártok támogatottsága a biztos szavazók körében hét százalékponttal alacsonyabb volt 2025 januárjában, mint egy évvel korábban. 2024-ben még 43 százalékon mérték a kormánypártokat, a legújabb felmérésben pedig már csak 36 százalékos támogatottság látható.

Fotó: IDEA Intézet

Egyre kevesebb a bizonytalan

Ha az év elején parlamenti választásokat tartottak volna, úgy nagy valószínűséggel négypárti parlament alakult volna: a biztos szavazók körében a Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció is elérte a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos bejutási küszöböt.

A bizonytalanok aránya is jelentős mértékben csökkent 2024 és 2025 januárja között (37 százalékról 26 százalékra), azaz az elmúlt egy évben sokan találtak maguknak pártot olyanok is, akik egy évvel korábban még nem tudtak, vagy kérdéses volt a választási részvételük is. Ezen újonnan pártot választani tudó szavazói csoport tagjai között sokan vannak olyanok, akik akár még 2022-ben is a kormánypártokra szavaztak az országgyűlési választáson, de ők, legalábbis a túlnyomó többségük, a kegyelmi botrány által kiváltott politikai turbulenciákat megelőzően sem voltak már a Fidesz–KDNP támogatói – írja közleményében az Idea Intézet.