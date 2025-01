Versennyel ünneplik a száz éve megjelent első magyar keresztrejtvényt

Fontos napnak számít január 22. a magyar újságírás történetében, mivel 100 évvel ezelőtt, ezen a napon jelent meg az első keresztrejtvény a Ma Este című hetilapban. 1925-ben versenyt is rendeztek a műfajban, a legjobbak idén is összemérhetik erejüket. A Rejtvényfejtők Országos Egyesületének elnöke ismertette a részleteket.

Száz évvel ezelőtt ezen a napon, január 22-én jelent meg az első magyar keresztrejtvény, a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete (ROE) vasárnap versennyel ünnepli az évfordulót – közölte Kasparek Éva, a ROE elnöke az MTI-vel.

Mint mondta, 1925. január 22-én jelent meg az első „keresztszórejtvény” a Ma Este című hetilap hasábjain. Az első keresztszórejtvény nyereménye is újszerű volt: az akkoriban divatos mahdzsong játékot sorsolták ki a helyes megfejtők között. A keresztrejtvény-fejtés akkora divat lett, hogy már 1925-ben megrendezték az első „megfejtő-versenyt”, amelyet Kerényi Irén tanárnő nyert meg.

Hozzátette: az elmúlt száz évben Magyarország igazi rejtvénynagyhatalommá vált, hiszen sok országban jellemzően a szudoku mellett csak hagyományos és skandináv keresztrejtvényeket tartalmazó kiadványokat lehet vásárolni, míg Magyarországon a több száz rejtvénymagazin között számos, speciális típusú feladványokat tartalmazó újság is található.

Az 1992 óta megrendezett logikai rejtvényfejtő-világbajnokságok története során pedig a magyar válogatott csapatban már ötször volt bronzérmes, míg egyéniben Madarassy Pál 2007-ben világbajnok lett. Közölte:

a ROE az első magyar keresztrejtvény megjelenésének századik évfordulója alkalmából országos egyéni rejtvényfejtő versenyt rendez a legnagyobb magyar rejtvénylapok kiadóival közösen vasárnap, az ELTE Gömbaulájában.

A résztvevőknek három óra alatt kell mindenféle segítség nélkül minél több feladványt megoldani a felkínált száz rejtvényből. Az egyes feladványok nehézségüktől függően különböző pontot érnek, és a legtöbb pontot szerzők lesznek a verseny győztesei. Megjegyezte: a verseny a ROE legnagyobb rendezvénye, a vasárnapi megmérettetésre előzetesen már több mint háromszázan regisztráltak az egyesületnél.

A verseny előtt és után megtekinthető a százéves magyar keresztrejtvény történetének néhány emlékezetes pillanatából készült kiállítás is. Ezen bemutatják például a több mint 44 méter hosszú, egy nemzetközi versenyen 24 óra alatt elkészült leghosszabb magyar nyelvű keresztrejtvényt is, továbbá az „Aranyceruza-díjat” is, amelyet az év legjobb rejtvénykészítője kapott egykor.

A ROE a jubileumi évben a vasárnapin túl további tíz helyszínen szervez keresztrejtvényfejtő versenyt. Kasparek Éva szólt arról is, hogy a Rejtvény-világszövetség közgyűlésének döntése alapján idén, negyedik alkalommal Magyarország adhat otthont a szudoku- és rejtvényfejtő-világbajnokságnak. A versenyeket szeptemberben Egerben tartják, a magyar csapatba kerülésért tavasszal szervez válogatóversenyt a ROE.

1913-ban ismerte meg a keresztrejtvényt a világ

A világ első keresztrejtvénye 1913. december 21-én jelent meg a New York World karácsonyi mellékletében. A műfajt egy rejtvényekkel teli könyv testesítette meg 1924-ben. Az évfordulóról egy kvízzel emlékeztünk meg. A fejtörő egy óceánjáró által érte el Európát, amelyet a brit királyi család is megszeretett.