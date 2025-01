Orbán Viktor bejelentette a repülőrajtot

Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy a Demján Sándor-terv megindulásával elindul a repülőrajt a magyar gazdaság számára. A miniszterelnök arra utalt, hogy 2025 elején több mint 800 ezer család részesül az állampapírok utáni kifizetésekben, amelyek mintegy 1700 milliárd forintra rúgnak, és ez annak köszönhető, hogy sokan vettek állampapírt a kormányfő közlése alapján.

A kamatkifizetések január 20-tól kezdődtek, és minden hónap végén folytatódnak − fogalmazott a miniszterelnök. Az első negyedévben csak az állampapírok után 954 milliárd forintot ad az állam a családok részére. A kormányfő hangsúlyozta, hogy így nem a külföldi befektetőkhöz kerül a pénz, hanem a magyar embereknek fizetik a kamatot. Ezt tartja fantasztikus évkezdetnek.

Ezen bejelentés mellett 2025 első Kormányinfójának időpontját is közölték, amelyet január 23-án délelőtt 10 órakor tartanak a Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtótermében, amit az Index is élőben követ majd. Az elmúlt év utolsó Kormányinfója december 21-én volt, amelyen beszélt a németországi terrortámadásról, a záruló magyar uniós elnökségről, utalt arra, hogy „Brüsszelnek most már van ellenzéke”. Azt is kijelentette, hogy nem vitázik Magyar Péterrel, valamint a magyar gazdaság helyzetéről és érdekeiről is elmondta véleményét.