Grammy-díjas hegedűművész, budai disznótoros és Frida Kahlo – izgalmas lesz a hétvége a fővárosban

Január utolsó hétvégéjén is jobbnál jobb programokkal vár minket a főváros. Ellátogathatunk a Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválra, jegyet válthatunk a Grammy-díjas hegedűművész, Joshua Bell koncertjére, jógázhatunk egyet a Normafán, kóstolhatunk nyiroszt, bagelt, vagy egy disznótoroson is részt vehetünk a Fény utcai piacon, sőt, a Frida Kahlo immerzív kiállítást is választhatjuk, amely egészen május 4-ig várja az érdeklődőket.

A We love Budapest ismét összeszedte a hétvége legizgalmasabb budapesti programjait: immerzív kiállítás, dokumentumfilm-fesztivál, healing day, sőt még egy budai disznótoros is rajta lehet a hétvégi terveink között.

Január 25., szombat

11. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál

Január 25. és február 2. között a 11. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál közel 70 filmmel és 200 vetítéssel várja a látogatókat országszerte, 12 nagyvárosban. A vetítések után minden városban az alkotókkal vagy a filmek témáinak szakértőivel kapcsolódhatunk be izgalmas beszélgetésekbe.

A hegedű világsztárjai – Joshua Bell (USA) és Shai Wosner (ISR) kamaraestje

A Grammy-díjas hegedűművész, Joshua Bell számos alkalommal lépett már fel a Zeneakadémia nagytermében, a magyar közönség mégis olyan lelkesen várja minden egyes hangversenyét, mintha most érkezne először Budapestre. Az amerikai művész koncertjein rendszerint olyan műveket tűz műsorra, amelyek különösen közel állnak hozzá – és ezúttal sem lesz másképp: a január 25-i est első felében két olyan kompozíció hangzik majd el, amelyek virtuozitásukkal, érzelmi gazdagságukkal és dallami szépségükkel ragadják magukkal a hallgatóságot.

A szünet után Bell és állandó zongorista partnere, Shai Wosner a francia későromantika kifinomult hangzásvilágát szólaltatja meg.

Healing day by Yoga Brunch

Január 25-én a Normafán egy különleges félnapos program vár ránk, ahol a test és a lélek feltöltődése kerül a középpontba. Lesz jógagyakorlás, inspiráló előadások, meditáció, és záró ceremóniaként felszabadító ecstatic dance.

Az esemény lehetőséget nyújt számunkra, hogy hasonló gondolkodású emberekkel kapcsolódjunk, részt vegyünk szakértőkkel folytatott beszélgetéseken, és élvezzük a mozgás, a légzés és a tiszta szórakozás örömét egy támogató, biztonságos közegben.

Nyirosznap a Központban

Ha valaki még nem próbálta Nyíregyháza ikonikus street food különlegességét, a nyiroszt (nyíregyházi gyrost), most itt a lehetőség Budapesten is. Január 25-én, a Központ konyháján délután kettőtől kezdetét veszi a kóstolás, ahol nemcsak hagyományos nyiroszt, hanem egy laskagombás, vegetáriánus változatot is készítenek, így senki nem marad ki a gasztrokalandokból.

A hangulatot már délután 2 és 4 között Bobafett playlistje alapozza meg, amit aztán Yorgos és Badaro kellemes down tempókkal fokoznak tovább.

Random Bagel opening

Az örvényesi strand népszerű bagelezője, a Random Bagel nemrégiben megnyitotta budapesti egységét, amit január 25-én hivatalos megnyitóval ünnepelnek.

Az eseményen különleges ajánlatokkal várnak: minden 5. vendég randomos merch terméket kap ajándékba, minden 7. vendég ingyen bagelezhet, a tombolán pedig 4 alkalmas bagelkupont lehet nyerni.

Január 26., vasárnap

Második budai disznótor

Január 26-án hagyományos disznótorral várnak minden érdeklődőt a Fény Utcai Piacon. A hurka és kolbász mellett számos más finomság is terítékre kerül, és azok, akik a belváros nyüzsgésében szeretnék átélni a vidéki szokásokat, részt vehetnek a munkálatokban is, sőt, akár kolbásztöltő versenyre is benevezhetnek.

Cseh Tamás, Bereményi Géza: Frontátvonulás

Cseh Tamás 1983-ban megjelent, ötödik nagylemeze, a Frontátvonulás egy egybefüggő történetet mesél el Bereményi Géza szavaival. A dalokkal átszőtt történetet január 26-án az Akvárium színpadán láthatjuk, a Sicc Production előadásában.

Frida Kahlo immerzív kiállítás

A LumiereHall újabb izgalmas eseménnyel állt elő a Piarista közben: január 23-tól látható a Frida Kahlo immerzív kiállítás, május 4-ig várják a látogatókat.

A LumiereHall korábban olyan látványos projektekkel hívta fel magára a figyelmet, mint a Hold kicsinyített másának bemutatása, az immerzív Van Gogh-kiállítás alatt pedig úgy érezhettük, mintha a festőművész világában kalandoznánk. Az új kiállítás Frida Kahlo művészetét és életének részleteit hozza testközelbe, miközben lenyűgöző vizuális és hanghatások segítségével merülhetünk el a mexikói művész alkotásaiban.