Vitézy Dávid: Kiharcoltuk, hogy a költségvetésben 4,1 milliárd forintos útfelúíjtási keret jöjjön létre

„Kiharcoltuk, hogy a 2025. évi fővárosi költségvetésben 4,1 milliárd forintos útfelúíjtási keret jöjjön létre – ez egyrészt sokkal több, mint az elmúlt években bármikor, de sajnos még mindig sokkal kevesebb, mint kéne” – írta Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a Facebookon. Mint írta, több helyszínen így is érdemi előrelépést tudnak végre tenni.

„Ezt ígértem a kampányban, ezért is szabtuk ezt feltételéül a költségvetés megszavazásához decemberben. Hétfőn a városfejlesztési és közlekedési szakbizottságban megtárgyaltuk, hol lehet a leggyorsabban érdemi és látható eredményeket elérni. A prioritás a külső kerületeké, itt kész, gyakorlatilag azonnal kivitelezésre indítható terv Újpesten, a 14-es villamos menti Pozsonyi utca és István út felújítására áll rendelkezésre – jócskán rá is fér erre a szakaszra” – fogalmazott a frakcióvezető.

Majd azt is hozzátette: „Sokan sokszor megígérték már, de most, a Podmaniczky Mozgalom által kiharcolt források révén indulhat el végre a munka! Természetesen ez nem viszi el a teljes keretet, más szakaszok is sorra kerülnek majd, a közgyűlés dönt a végleges listáról. Pártpolitikai csatatér helyett valódi városfejlesztés – ezt ígértem, ezt csináljuk.”