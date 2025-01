Videó készült a Feneketlen-tóba zuhant Porsche kimentéséről

Forberger Máté váci autómentős csütörtökön közölte az Indexszel, hogy hétfőn félnapos munkával, de sérülések nélkül sikerült kimenteni a gödi Feneketlen-tóba zuhant Porschét. Az akcióban a hivatásos, valamint a gödi önkéntes tűzoltók is részt vettek, a mentési műveletről videó is készült.

Mint írtuk, hétfő reggel a Pest vármegyei Gödön a helyi Feneketlen-tóba zuhant egy Porsche. Nem tudni, hogy pontosan hogyan történt az incidens, de feltehetőleg az autó egy meredek töltés tetején állt meg, ahol megcsúszott a síkos talajon, és egészen a tóig szánkázott.

Az autóban senki sem sérült meg, viszont egy kiskutya is az utasok között volt, aki a történtek miatt megrémülhetett, mert kiugrott az autóból, és elfutott. Bár gazdái rögvest a nyomába eredtek, de az állat olyan gyorsan eliszkolt, hogy szem elől tévesztették. Végül a helyiek segítségét kérték, akik keresőcsapatokkal indultak a kiskutya nyomára, és végül az erdőben találtak rá.

Az esethez a hivatásos, valamint a váci önkéntes tűzoltók is kiérkeztek. A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület közösségi oldalán arról írt, hogy a munkájukra azért volt szükség, mert a helyszínre érkező autómentő nem tudta kimenteni a tóból a járművet. Forberger Máté, az autóhoz kiérkező váci autómentős csütörtökön az Indexnek azonban arról számolt be, az önkéntesek „jöttek, fényképeztek és mentek is, közölték, hogy ők ehhez nem értenek”.

Félnapos munkával, de további sérülés nélkül, üzemképes állapotban kiszedtük az autót

– írta a váci autómentős az Indexnek. Az akcióról egy videó is felkerült a vállalkozás közösségi oldalára, amin látszik, hogy a műveletben a cég két járműve vett részt, amelyek együttes munkával húzták fel a Porschét a tó partfalán.