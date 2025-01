Bombafenyegetést kapott több magyar iskola, Orbán Viktor forródróton van a belügyminiszterrel

Bombariadó miatt ürítettek ki több magyar iskolát csütörtök reggel. A fenyegetés legalább húsz intézményt érint, köztük Budapesten és vidéken is. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, hogy jelenleg is forródróton van Pintér Sándor belügyminiszterrel. A rendőrség tájékoztatása szerint a fenyegető üzenetek valószínűleg egy helyről származnak.

Csaknem húsz iskolát ürítettek ki bombariadó miatt csütörtök reggel – számolt be róla a Mandiner.



Úgy tudják, hogy a bombafenyegetés a budapesti és a vidéki iskolákat is egyszerre érintette. Az újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskolánál jelenleg is a helyszínen tartózkodnak a rendőrök. Olvasónk jelzése szerint a XI. kerületben található Bocskai István Általános Iskolában szintén bombariadó van, de a Promenad24 értesülése szerint a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumot is el kellett hagyniuk a diákoknak.

Egy helyről származhatnak az üzenetek

A rendőrség tájékoztatása szerint valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe csütörtök reggel. Mint írták, a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz. Az embereket arra kérik, hogy amennyiben hasonló fenyegetést kapnak, értesítsék a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjanak el.

A rendőrség közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény miatt rendelt el nyomozást.

Az országos rendőrfőkapitány a nyomozásra a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) jelölte ki, egyben – az ügy mielőbbi felderítése érdekében –valamennyi területi szervet utasított a KR NNI-vel való soron kívüli együttműködésre.

A Csepel.info úgy tudja, hogy Szigetszentmiklóson, Csepelen, és Soroksáron is több iskolát is kiürítettek. A portál a fenyegető üzenetet is megosztotta.

A lap szerint egy országos akcióról van szó, és az üzenetet vélhetően Google fordítóval készítették.

Borbély Lénárd csepeli polgármester arról írt közösségi oldalán, hogy folyamatosan érkeznek a fenyegető levelek, ezért több iskolát is kiürítették. A Csepeli Napközis Tábort mindeközben megnyitották a diákok, a velük érkező pedagógusok, és kísérők számára.

Az újpesti polgármester szintén Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy a kerületben öt középiskolában is bombariadó van. Trippon Norbert úgy tudja, hogy a fenyegetés ötven középfokú intézményt érinthet országosan. Az újpesti iskoláknak a gyerekek átszállításában is segítséget nyújtanak, valamint hat helyszínt is megnyitottak a diákok befogadására.

A bombafenyegetés a II. kerületi iskolákat is érintette.

„Annak érdekében, hogy ne kelljen a gyerekeknek hosszan a hidegben várakozni, a II. kerület önkormányzata felajánlja az érintett iskoláknak, hogy az átvizsgálások idején a polgármesteri hivatalban, a Klebelsberg Kultúrkúriában, a Marczibányi Téri Művelődési Központban és a Gyarmati Dezső Uszodában is várakozhatnak” –ismertette Facebook-oldalán Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere.

Orbán Viktor is megszólalt a fenyegetésekről

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében írt a magyar iskolákat ért tömeges fenyegetésről.

Forródróton vagyok a belügyminiszterrel (szerk – Pintér Sándor) . Az érintett iskolák biztonságát megerősítjük, a bombariadók hátterét felderítjük

– ismertette Orbán Viktor.

Ezek az intézmények kaptak bombafenyegetést

Az Eduline Facebook-bejegyzésében jelezte, mely intézményekben volt bombariadó csütörtök reggel.

A folyamatosan frissülő lista szerint bombafenyegetést kapott: