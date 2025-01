Váratlanul lecserélték a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatóját

Guller Zoltánról – aki nem mellesleg a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke, továbbá igazgatósági tag a Budapest Airport Zrt.-ben és a Vodafone utódjaként létrejött ONE Zrt.-ben – még 2022 májusában derült ki, hogy ő lesz a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatója (egy korábbi, 2023 végén írt hír szerint bruttó 4 millió forint volt a fizetése ebben a tisztségben).

Guller Zoltán volt a DMÜ létrehozásáért és működtetéséért felelős miniszteri biztos is, egészen 2023 februárjáig. Az ügynökséghez tartozik egyebek mellett a Digitális Állampolgár applikáció is.

A vezérigazgatói posztot egészen a közelmúltig betöltötte, azonban a DMÜ honlapja szerint már nem ő a szervezet vezetője:

novemberben ugyanis Both András vette át a vezérigazgatói széket.

A honlapon nincs információ arról, hogy miért történt a vezetőváltás, még a hírek közt sem számoltak be külön erről. Ugyanakkor az Index szemfüles olvasói akár már decemberben is felfigyelhettek a változásra, miután Both András abban a hónapban egyszer már nyilatkozott a DMÜ vezérigazgatójaként lapunknak. De egy novemberi hírlevélben, valamint egy, az IT Business nevű lap egyik interjújában is vezérigazgatóként szerepelt már (magát az interjút egyébként megosztották a DMÜ honlapján is).

Both András 2018 és 2021 között az IdomSoft Informatikai Zrt. termékfejlesztési vezérigazgató-helyettese, 2022 szeptembere és 2024 novembere között az IdomSoft Zrt. vezérigazgatója volt (utóbbi cég neve az Ügyfélkapu+-szal kapcsolatban lehet ismerős az olvasóknak). 2023 júliusa óta pedig a DMÜ-n belül a Digitális Állampolgárság Program végrehajtásáért felelős vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. A váltással megduplázta fizetését, mivel októberig havi kétmillió forintot keresett – írta róla a 24.hu, amely a DMÜ vezetőváltását a honlapon vette észre.

Hozzáfűzték: a DMÜ közzétételi listájában azt is látni, hogy nem csak Guller Zoltán távozott az ügynökségtől. Míg 2024 októberében 112 főt foglalkoztatott az állami cég, addig egy hónappal később már csak száz alkalmazottja volt, mivel négy vezető és nyolc „egyéb foglalkoztatott” távozott.