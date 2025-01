Hatalmas fordulat jöhet a katolikus gyermekvédelemben

Már a munkacsoport összetételével is szeretnék kifejezni azt, hogy a párbeszéd igenis lehetséges. Nemzetközi szinten is különlegesnek számít, hogy tagjaik között vannak egyházi vezetők, akik kezeltek már gyermekbántalmazási ügyeket, de újságíró is, aki feltárt ilyen eseteket. Ennél az asztalnál egymás mellett ül teológus és jogvédő, illetve olyan aktivista is, aki ministránsként elszenvedője volt az egyházon belüli zaklatásnak.

Azért tartom fontosnak a Gyerekasztal Munkacsoportot, mert itt különböző emberek képesek együttműködni, azaz árnyalni saját gondolkodásukat, megosztani tapasztalataikat és meglátásaikat, mi több, képesek együtt küzdeni egy nemes és szent cél érdekében, egy társadalmi szempontból is fontos terület, az egyházi gyermekvédelem ügyéért. Nagyon örülnék, ha a valódi bocsánatkérés kultúrája terjedne, amelyik szívből jön, felelősséget vállal, elismeri a másik fájdalmát, és segítséget nyújt a gyógyuláshoz. Szeretném, ha az elhallgatás kultúrája helyett a transzparens kommunikáció kultúrája erősödne, hiszen ez a szembenézés szerves része, segíti a tisztánlátást, és a bizalomvesztés folyamatát épp ezáltal lehet megállítani

– mondta Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát.

„Mint korábbi áldozat, mélyen hiszem, hogy a múlt sebeinek feldolgozása és a biztonságos jövő megteremtése érdekében szükség van párbeszédre és felelősségvállalásra. Ez a csoport azért jött létre, hogy támogassa a magyar katolikus egyházat a visszaélések megelőzésében és a megfelelő válaszok kialakításában. A célom, hogy az áldozatok tapasztalatait és szempontjait is figyelembe véve segíteni tudjam egy olyan egyház kialakulását, amelyben az átláthatóság, a biztonság és az igazságosság alapértékek. Hiszem, hogy ezzel hozzájárulhatok egy felelősségteljesebb és emberségesebb egyházi közösséghez” – fűzte hozzá Pető Attila gyermekvédelmi aktivista.

Átfogó országjelentés

A munkacsoport szeretne csatlakozni a katolikus világban is terjedő szemlélethez és gyakorlathoz, amely a hibákkal való őszinte szembenézéssel, a múltbeli esetek szisztematikus feltárásával, összefoglaló jelentések készítésével, hatékony megelőző intézkedések bevezetésével és szakemberek képzésével járul hozzá a sebek gyógyulásához, illetve az újabb visszaélések megelőzéséhez.

Szükségesnek tartják egy átfogó országjelentés elkészítését, amely számos országot vitt közelebb a valós helyzet megismeréséhez, sok esetben az egyházi közösségeken túlmutató, össztársadalmi szembenézést és gyógyulást is elősegítve.

A munkacsoport úgy véli, hogy egy ilyen országjelentés lebonyolítása messze meghaladja hatáskörüket és erőforrásaikat; a Gyerekasztal csupán az ehhez vezető pozitív folyamatok támogatójaként tud fellépni. Egy országjelentésnek már az előkészítése is rendkívül összetett feladat, abban bíznak, hogy együtt tudnak dolgozni a katolikus gyermekvédelem hazai és külföldi szakembereivel.

A gyerekekkel szembeni visszaélések komplex problémájának hatékony kezelése érdekében elengedhetetlen a szakmaközi párbeszéd és együttműködés. Az áldozatok meghallgatásának és a holisztikus megközelítés fontosságának hangsúlyozása, a különböző szakmák – pszichológia, jog, kriminológia, gyermekjogok – képviselőinek párbeszéde kulcsfontosságú. Ezt a multidiszciplináris megközelítést teszi lehetővé a Gyerekasztal kezdeményezés, ami így a bántalmazás jelenségének sokoldalúbb megértését, hatékonyabb megelőzési stratégiák kidolgozását, a bántalmazottak megfelelő támogatását, valamint az egyházon belüli elszámoltathatóság és átláthatóság növelését is elősegítheti. Tapasztalatom szerint a szakmaközi fórumok minden területen (a gyermekvédelemtől az oktatáson át az egészségügyig és a sportig) hozzájárulnak a nyilvánosságban is megjelent bántalmazásesetek miatt megrendült társadalmi bizalom helyreállításához, és segítik az áldozatok gyógyulási folyamatát

– fogalmazott Gyurkó Szilvia gyermekjogi tanácsadó.

Összhangban Ferenc pápával

A munkacsoport küldetése összhangban van a Ferenc pápa által kezdeményezett szinodális folyamattal – vagyis az egyház, hívek közösségével együtt történő megújításával –, és annak gyermekvédelmi célkitűzésével, amely a transzparencia szükségességét hangsúlyozza.

A katolikus gyermekvédelem (és tágabb értelemben az egész magyar gyermekvédelem) ügyét szeretnék szolgálni. A tervek szerint személyes találkozókat, workshopokat, képzéseket és konferenciákat szerveznek egy olyan témáról, amelyről nehéz beszélni. Szeretnének beszédre bátorítani minden érintettet, és a lehető legnagyobb közönség felé kommunikálni a saját honlapjukon, valamint az egyházi és a világi médiában.

De fontos vállalásuk az is, hogy a szélesebb nyilvánosságnak bemutassák a katolikus gyermekvédelem erőfeszítéseit, másfelől pedig magyar nyelven is elérhetővé tegyék azt a folyamatosan bővülő nemzetközi szakirodalmat, amely által még eredményesebb lehet ez a munka. Egyik első dolguk egy olyan kötet megjelentetése lesz, amely a bántalmazásokkal foglalkozó teológiai szerzők írásaiból közöl átfogó igényű válogatást – nem esettanulmányok bemutatására vállalkoznak, hanem a jelenség átfogó elemzésére, a szexuális és a lelki bántalmazások összefüggésében egyaránt.

Személyes vágyam egy olyan egyházi-társadalmi közeg létrehozása és fenntartása, ahol mindenki biztonságban érezheti magát – legyen szó gyermekről vagy felnőttről, laikusról vagy klerikusról, beosztottról vagy vezetőről. Az emberi méltóság védelme nem korlátozódhat elszigetelt cselekvésekre; ehelyett egy átfogó kultúraváltásra kell törekednünk. Ennek megvalósítása érdekében elengedhetetlen a folyamatok alapos megértése, a kutatás, a szemléletformálás, a megelőzés, a képzés, a párbeszéd, az esetkezelés és az együttműködés. Mélyen hiszem, hogy ez a szolgálat az egyház gyógyító tevékenységének része, és hozzájárul az istenkapcsolat elmélyítéséhez, vagyis az örömhír hirdetésének beteljesítéséhez

– mondta Dobszay Benedek ferences szerzetes, korábbi tartományfőnök. A Gyerekasztal Munkacsoport tagjai: Dobszay Benedek, Feledy Botond, Gégény István, Görföl Tibor, Gyurkó Szilvia, Hortobágyi T. Cirill, Pető Attila és Urfi Péter.