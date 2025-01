Menczer Tamás: Mi már Trumpok voltunk Trump előtt, és tudjuk, hogy jó úton járunk

Az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának legújabb vendége Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója volt, aki elsőként Donald Trump amerikai elnök beiktatásáról és politikájáról osztotta meg véleményét, de beszélt a magyar kormány által elért eredményekről is. Magyar Péterről és pártjáról is beszélt, de kitért Majoros Péter Majka legújabb kormánykritikus szerzeményére is.