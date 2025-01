Lázár János kemény üzenetet küldött: A fenyegetést megtoroljuk

Ahogy arról az Index beszámolt:

Több mint 260 magyar iskola kapott bombafenyegetést csütörtökön. Orbán Viktor miniszterelnök forródróton kapcsolatban van Pintér Sándor belügyminiszterrel.

Az ügy a Kormányinfón is téma volt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte: a kormány képes szavatolni az iskolák biztonságát.

A közveszéllyel fenyegetés lehetséges büntetési tételével külön cikkben foglalkoztunk részletesen.

Gyűjtésünkből kiderül, hogy a környező országokban is történtek hasonló esetek.

Rétvári Bence államtitkár azt ígérte, minden érintett intézményt átvizsgálnak.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója úgy látja, durva fenyegetés történt Magyarország biztonsága ellen.

Lázár János: Mindenkit meg fogunk védeni

Lázár János egy szombathelyi sajtótájékoztatóján beszélt az ügyről, a tárcavezető kijelentette: „példátlan terrorfenyegetés” érkezett Magyarországon az oktatási intézményekbe. Az építési és közlekedési miniszter elárulta, Szombathelyen is van egy érintett intézmény. A nyugat.hu úgy tudja, hogy a Nyitra Utcai Általános Iskoláról van szó.

Lázár János igyekezett megnyugtatni a szülőket. A kormány, a rendőrség és a titkosszolgálat mindent megtesz a veszélyhelyzet elhárítása, illetve a fenyegetők megtalálása érdekében. A miniszter hangsúlyozta, minden gyerek és minden pedagógus számára garantálják a biztonságot, minden érintett iskola átvizsgálásra megtörténik, a szükséges intézkedések folyamatban vannak.

„Mi, fideszesek, az elmúlt 14 évben mindig készek és képesek voltunk, Orbán Viktor mindig kész és képes volt arra, hogy Magyarország minden polgárát megvédje, bármilyen helyzet is alakuljon ki, legyen szó árvízről, háborúról, Covidról vagy éppenséggel inflációról. A mi programunk lényege, hogy megvédjük az embereket. Most is így fogunk eljárni” – húzta alá a miniszter.

A leghatározottabban lépünk föl a fenyegetőkkel szemben, a fenyegetést megtoroljuk, és a fenyegetés beváltását pedig mindenképpen megakadályozzuk, mindenkit meg fogunk védeni

– üzente Lázár János.