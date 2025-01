Légcsavaros mentőhajót próbálhattak ki a vízi mentők a Kis-Balatonon

Új eszközzel tartottak mentési gyakorlatot a Kis-Balatonon a vízi mentők. Az airboatokat többféle területen is be tudják vetni, melyek vészhelyzetben is használhatók. A gyakorlatot a Hévíz-Balaton Airport Kft.-vel, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal és a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal együtt hajtották végre. Minden résztvevő elégedetten nyilatkozott az esemény után.