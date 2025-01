Csütörtökön bombariadó miatt kiürítettek több magyarországi iskolát. Országosan 268 iskola kapott bombafenyegetést. Túlzás nélkül kijelenthető: egész Magyarország ezt az eseményt követte. Közben az Index más lapokkal együtt nyilvánosságra hozta az a levelet, amit az iskolák kaptak. Ez most változtatás nélkül ismét közöljük:

„Az iskolában robbanószerkezetet helyeztek el. Itt az ideje, hogy áldott műveleteinket kiterjesszük Európa szívére, a hitetlenség és képmutatás bástyájára. Tanúi voltunk kormányaitok folyamatos háborújának a muszlimok ellen, és igazságos lenne, ha most megtapasztalnátok az elnyomottak haragját. Mostantól az Ön biztonsága már nem garantált.

Tudassátok vezetőitekkel és Európa népeivel, hogy a kalifátus oroszlánjai városaitokat veszik célba. Minden alkalommal, amikor elhagyjátok otthonaitokat, azzal a megértéssel teszitek, hogy talán soha nem tértek vissza élve. Budapest utcáit átitatja a polgárok vére, és épületek omlanak össze robbanóanyagaink erejétől.

Dekadens civilizációtok minden gyülekezőhelye, minden mérföldköve, minden szimbóluma bátor katonáink célpontja. Beszivárogtunk földjeitekre, és készen állunk arra, hogy bármelyik pillanatban lecsapjunk. Felbéreltünk embereket a közösségeitekből, és a saját erőforrásaitokat fogjuk használni, hogy elpusztítsunk benneteket.

Késeket élesítenek; bombákat dobnak a helyekre, és autókat táplálnak egy igaz küldetéshez, hogy megbosszulják vallásunk becsületét és mártírjaink vérét. A hírszerző ügynökségek nem lesznek képesek megvédeni benneteket, újra és újra kudarcot vallottak és továbbra is ezt fogják tenni. Láthatatlanok vagyunk számukra, és ott csapunk le, ahol a legkevésbé számítanak rá.

Hamarosan félelmet fogunk nyomni az arcotokra, amint felismeritek az akaratunk elleni harcra tett erőfeszítéseitek hiábavalóságát. Tudassa Európával, hogy milyen íze van a felelemnek, és milyen ára van annak, ha beavatkozik a muszlim világ ügyeibe. Eljött a leszámolás ideje, és mi vagyunk Allah haragjának eszközei.

Ez nem jelent fenyegetést. Ez egy ígéret. Ez Allah akarata.”

Így segít a mesterséges intelligencia

Első ránézésre úgy tűnik, hogy ilyen szövegre bármelyik fordítóprogram alkalmas. Ennek ellenére az egyik legnagyobb AI-programot arról faggattuk, hogy szerinte milyen eredeti szövegből fordíthatták magyarra a szövet. Az AI pedig azt válaszolta, hogy a levél stílusa és tartalma alapján arab nyelvű szöveg lehetett az első verzió. Érvelését alátámasztotta nyelvi strukturális, szóhasználati, retorikai, kultúrspecifikus és sok más egyéb tényezővel.

A mesterséges intelligencia szerint „az üzenet érzelmileg fűtött, fenyegető hangvétele és az Allah nevében való beszéd az arab kultúrából származó vallási szövegekre vagy propagandaanyagokra jellemző”. Többek között azt is kiemelte,

a levél tartalma erősen illeszkedik a radikális iszlám militáns csoportok által gyakran használt narratívához.

Fontos megjegyezni, hogy a magyar szakszolgálatok szakemberei jelenleg is elemzik a szöveget, és vizsgálatuk eredményét még nem hozták nyilvánosságra, így az általunk az alábbiakban bemutatandó véleményezés nem tekinthető hivatalosnak. Több nyelvészt is megkerestünk a levéllel kapcsolatban, kivétel nélkül elsők között emelték ki, hogy ilyen fordításra egy program egyedül biztos, hogy alkalmatlan. Azonban volt olyan, aki azt hangsúlyozta, a „félelmet fogunk nyomni az arcotokra” szóhasználat kitűnik a szövegből. Így a nyomozást és kutakodást ezzel a szókapcsolattal folytattuk.

Amikor ezt megkérdeztük az AI-tól, már egyértelműen válaszolt: „a »félelmet nyomni az arcotokra« kifejezés jellegzetesen érzelmileg terhelt, vizuális metafora, valószínűleg bizonyos nyelvek kulturális kontextusában természetesebb lehet” – válaszolta. Majd felsorolta azokat a nyelveket, ahol egy ilyen fordulat előfordulhat vagy logikusan beilleszthető lehet. Fontos kiemelni, az AI-programok természetüknél fogva nyelvi rendszerek, a tanácsát nyelvészeti kérdésekben mindig érdemes kikérni.

Ennél a szókapcsolatnál az arab nyelvet már egyáltalán nem vetette fel, de a szláv nyelvnél kifejezetten konkrétumokat is megemlített: „néhány szláv nyelvben, mint az orosz vagy a lengyel, előfordulhatnak hasonló, erőteljes metaforák, bár az »arc« szó használata nem biztos, hogy ilyen gyakori. Az oroszban például létezhet valami hasonló a »страх заставит вас покраснеть« (a félelem elárasztja az arcotokat) vagy a »мы заставим вас почувствовать страх« (éreztetni fogjuk veletek a félelmet) fordulatokhoz. Az »arc« közvetlen említése azonban ritkább” – válaszolta az AI.

Fotó: Police.hu Az iskoláknak küldött fenyegető e-mail.

Bár a mesterséges intelligencia más nyelveket is megemlített, csak itt emelt ki konkrétumokat, illetve spanyol vagy éppen germán nyelv felé a kontextus miatt nem folytattuk a kutakodást. Ezért orosz nyelvészekhez fordultunk, az AI segítségével már konkrét kérdéseket tudtunk feltenni. Mivel Magyarországon a bombafenyegetést is azonnal erősen átitatták aktuálpolitikai kérdések, így a nyelvészek nevét az ő érdekük miatt fedje homály. Legyen elég annyi, hogy nemzetközileg elismert szakemberekkel beszélgettünk.

Magyar anyanyelvű ember fogalmazhatta meg a levelet

Az Index által megkeresett orosz nyelvészek szerint egyértelmű következtetésként arra lehet jutni, hogy a szöveget

magyar anyanyelvű vagy magyarul tökéletesen értő ember fogalmazta meg, esetleg fordította le – valószínűleg fordítóprogram segítsége mellett – egy idegen nyelvből.

Megállapítását a nyelvész arra alapozza, hogy az egész szövegben van egy helyesírási hiba. Ilyen hibát pedig csak ember véthetett: felelmeket ír, félelemek helyett. Ráadásul csak gépi fordítás esetén, ilyen terjedelmű szövegben gyakorlatilag minden mondatba bele kellene nyúlni ragozási hiba vagy oda nem illő szó használata miatt.

Az orosz nyelvész több gépi fordítói próbát is végzett a szöveg bonyolultabbnak ítélt szakaszain. Ilyen például a „felismeritek az akaratunk elleni harcra tett erőfeszítéseitek hiábavalóságát” szövegrész, amelyet Google fordítóval tökéletesen le lehet fordítani orosz nyelvre (Вы поймете тщетность своих усилий бороться против нашей воли).

Ugyanakkor ezt a mondatrészt egy oroszt anyanyelvi szinten ismerő személy teljesen másképp fogalmazna meg. Ha ezt magyarra szeretnénk visszafordítani ezzel az internetes fordítóval, akkor már teljesen más megfogalmazásban kapjuk meg ugyanazt az üzenetet: „meg fogod érteni, hogy hiábavaló erőfeszítéseid az akaratunk ellen harcolni”.

Ugyan az üzenet sokak számára érthető és világos, az kijelenthető, hogy a megfogalmazáson lenne még mit csiszolni, De tökéletesen használja az ékezeteket.

Ugyanezt a példamondatot a Yandex fordítójában is tesztelte a nyelvész. A magyar szöveg orosz fordítása ugyanazt az eredményt hozta, mint a Google fordító, azonban itt a visszafordítás esetében kisebb eltérések voltak. A „Вы поймете тщетность своих усилий бороться против нашей воли” szöveget úgy fordítja: „meg fogja érteni erőfeszítéseinek hiábavalóságát, hogy akaratunk ellen harcoljanak”. Az eredményen azonban mit sem változtat, hiszen mindkét fordító használata esetén a visszafordítás magyartalan vagy hibás.

Az első két pont alapján tehát a nyelvész szerint kijelenthető: elég nagy valószínűséggel kizárható a gépi fordítás valószínűsége, mivel a vizsgált anyagban mind terminológia, mind pedig a helyesírás terén vannak gondok, a mondatok is magyartalanul hangzanak. „Kizárt, hogy nem kellett magyarul értő személynek segítenie a végleges szövegben” – összegezte a nyelvész.

Ha a szöveg tartalmi részét vizsgáljuk, akkor mindenki számára feltűnő lehet az arabra utaló szavak jelenléte. Ilyen például a hitetlenség, muszlimok, kalifátus, Allah. A nyelvész azonban kiemelte, ez lehet szándékos, félrevezető célú, és a gyanút lehet rá akarták terelni egy olyan vallási közösségre, amely hajlamos a merényletek elkövetésére, terrorizmusra.

Így ebből önmagában ezek a kifejezések nem elegek arra, hogy teljes bizonyossággal ki lehessen jelenteni, arab volt az eredeti nyelv. Azzal a kifejezéssel kapcsolatban pedig, amelyről az AI-t is kérdeztük („félelmet fogunk nyomni az arcotokra”), a nyelvész azt mondta, ilyen konkrét szókapcsolat vagy kifejezés nincs a szláv nyelvekben. Tehát 100 százalékosan lehetetlen megmondani, hogy orosz vagy arab volt az eredei szöveg.

Sokkal inkább azt lehet nagy bizonyossággal kijelenteni, hogy egy szélsőséges arab propagandaszöveget egy fordítóprogramban lefordítottak és valaki azt feldolgozta, amennyire tudta vagy egyáltalán akarta, magyarasította. Hiszen akár szándékosan, az elterelés céljából is hagyhatott benne stilisztikai hibákat, de az szintén egyértelműen látszik a nyelvész szerint, hogy a levélírója érti a magyar nyelvet. Tehát ezt a szöveget nem robot vagy program véglegesítette.

Máshol is felbukkant az orosz szál

Ahogy artra egy olvasónk felhívta a figyelmet, a Redditen egy fiatal hozzászóló alaposan beleásta magát a témába, feltörte és visszakövette azt az e-mailt, amelyről a fenyegető levelet küldték. A jelek szerint. A Yandex orosz e-mail-küldő szolgáltatását használta, bár ez még mindig nem bizonyítja, hogy Putyin dezinformációs hadserege áll az akció mögött. Miután nyilvános lett az e-mail cím, sokan küldtek fenyegető üzenetet rá, de volt, aki megköszönte az elmaradt órákat, és felnőttfilmes oldalakra is regisztráltak vele.

Fontos kitérni arra, hogy orosz szálat több forrás is megemlít. A Napunk csütörtökön emlékeztetett arra, hogy Szlovákiát heteken át sokkolta az iskolákat ért bombariadó. Szerintük sok hasonlóság van a két országban történtek közt – ezt egyébként megerősíti az is, hogy a magyar hatóságok ezért felvették a kapcsolatot Szlovákiával is, Bulgária és Csehország mellett –, de sok különbség is akad.

Szlovákiában 1500 iskolába és 110 bankba elküldött e-mailekről azt lehet tudni, hogy azokat szlovák nyelven írták, a feladó e-mail címe azonban .ru-ra végződik, ami orosz domaint jelent. A szövegben az iszlám vallás szerepel, amely a szerzője szerint mind felett áll. Azzal fenyeget, hogy „már az egész országban ott vannak”, illetve azt írja, hogy erre a napra már régóta vártak. Emellett teherautókban elhelyezett robbanóanyagokról is szót ejt.

Szlovákiában is felmerült az orosz szál, de a kormánypártok és a hatóságok ezt tagadták. Ugyanakkor Csehországban nyíltan beszéltek arról, hogy a szintén hasonló esetek mögött Oroszország áll. Vilniusban például 26, oroszul írt fenyegető üzenetet kézbesítettek, tavaly ősszel pedig Lettországban és Észtországban is előfordultak hasonló esetek.

Az első esetben orosz domainről küldték a szlovák nyelvű levelet, amelyben az iszlámra hivatkoztak.

A második esetben annyi derült ki, hogy pokolgépekről szóltak az e-mailek, cseh sajtóértesülések szerint pedig ukrán sorozatgyilkosokra utaltak a levélírók.

Szlovákiában a 2024. májusi fenyegetéseket terrorcselekményként kezelték, és Maros Zilinka főügyész kompromisszummentes reakciót helyezett kilátásba. Mégsem tudtak máig semmilyen eredményt felmutatni a bűnüldöző szervek. Szlovákiában és Csehországban két hullámban voltak tömeges bombariadók, 2024 májusában, illetve szeptemberében.

Azonban egyik esetben sem kerültek kézre az elkövetők.

