Biztonságpolitikai szakértő a bombariadókról: Sokan vannak Magyarországon, akik az Iszlám Állam hívei

Nógrádi György és Kiss-Benedek József biztonságpolitikai szakértő is kifejtette véleményét a budapesti és vidéki iskolákat ért csütörtöki bombafenyegetésről, amelynek a társadalmi feszültségek növelése is a célja lehet.

Kiss-Benedek József biztonságpolitikai szakértő a bombafenyegetésekről a hirado.hu-nak azt mondta, a levél az „Iszlám Állam általános szövege, amit különböző helyekre szoktak elküldeni. A figyelmeztetést annak ellenére is ki kell vizsgálni, hogy rendszerint inkább propagandacélokat szolgál, mintsem valós szándékot takar”.

Úgy véli, hogy mint minden bombariadót, így ezt is komolyan kell venni, és a szakszolgálatok feladata kideríteni, hogy honnan jött a levél. Akár országos szigorítások is elképzelhetőek, és az iskolák rendőrségi védelmét is megerősíthetik a szakértő szerint.

A Hír TV-nek pedig azt is elmondta, hogy ennyi iskolát egyszerre nem szoktak megfenyegetni, ezért azt feltételezi, hogy

magyarországi segítői is voltak az elkövetőknek, amit a szisztematikus kiválasztás is alátámaszt.

Sajnos sokan vannak Magyarországon, akik az Iszlám Állam szolgálatába szegődtek, radikalizálódtak – tette hozzá.

Véleménye szerint a magyar hatóságok jól reagáltak a csütörtöki fenyegetésre, amelynek céljai között szerepel a társadalmi feszültségek növelése, és a hasonló módszerek miatt összefüggést láthatunk a közelmúltban a környező országokat érő bombafenyegetések és a magyarországi eset között.

Az ügynek politikai üzenete is van

Nógrádi György is hasonlóan vélekedett, a szakértő a német Egon Bahr-ra hivatkozva közölte: „biztonság csak a múltban abszolút, a jelenben relatív, a jövőben pedig kiszámíthatatlan”. Arról is beszélt, hogy Magyarország a jelentős uniós nyomás ellenére továbbra is elutasítja a migrációt, és idehaza minimálisnak mondható a migránsok száma, ezért a veszély csekély. Ezzel szemben Németországban nyolcszor magasabb a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma, mint amennyit a született németek követnek el – részletezte Nógrádi György.

A szakértő megerősítette, hogy az európai titkosszolgálatok együttműködnek, a bombafenyegetés hátterét a magyar szakszolgálatoknak ki kell deríteni. Véleménye szerint a biztonságunkért felelős szervezeteknek az összes fenyegetést komolyan kell venni, még akkor is, ha azok mögött nincs valós szándék, hiszen Magyarország nem vesz részt a közel-keleti harcokban, területén pedig nincs komoly migrációs hátterű népesség.

Úgy véli azonban: az ügynek politikai üzenete is van, hiszen azzal, hogy országos szinten több iskolát is ki kell üríteni, a lakosság azzal szembesülhet, hogy Magyarországon terrorveszély van.

Csaknem 300 iskola érintett

Mint megírtuk, bombariadó miatt ürítettek ki több magyar iskolát csütörtök reggel: országosan 268 intézmény kapott bombafenyegetést, később azonban ez a szám 287-re emelkedett. A rendőrség információi alapján az eddig átvizsgált épületekben nem találtak robbanószert. Az ügyben közveszéllyel fenyegetés bűncselekménye miatt rendeltek el nyomozást. A levelek iszlamista szöveget tartalmaztak, ezért a magyar hatóságoknak az Interpol nemzetközi rendőrségi szervezete is segít. A fenyegetésekről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a péntek reggeli rádióinterjújában.

A levelek tartalmáról az Index egy nemzetközileg elismert nyelvészt is megkérdezett. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint egy szélsőséges arab propagandaszöveget egy programban lefordítottak, és valaki azt feldolgozta, majd amennyire tudta vagy akarta, magyarosította.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)