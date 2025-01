Az Építési és Közlekedési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztálya tavaly decemberben hatósági kötelezést küldött a MÁV-nak, melyben több határidős feladatot szabtak meg a vállalatnak – derül ki a 24.hu által megszerzett dokumentumokból.

A vállalatnak 2026. január 1-ig gondoskodnia kell a pályakarbantartásokra és a biztosítóberendezés-karbantartásra vonatkozó utasítások megújításáról és hatályba léptetéséről. Ezek folyamán legyen külön tekintettel arra, hogy a feladatok és a felelősségi körök egyértelműen azonosíthatók legyenek, valamint rögzítsék, hogy a feltárt hibák és hiányosságok elhárításához milyen intézkedések szükségesek.

A hatóság emellett további három, olyan határidőt szabott meg, amelyeknek még ebben az évben teljesíteniük kell:

2025. december 31-ig meg kell szüntetni a munkaerőhiányt a pálya- és biztosítóberendezés-karbantartásával foglalkozók körében.

2025. október 30-ig biztosítaniuk kell a pálya- és biztosítóberendezés-karbantartáshoz szükséges tartalék alkatrészeket. Valamint gondoskodniuk kell a vasúti pályakarbantartáshoz szükséges kisgépek beszerzéséről, és biztosítania kell a karbantartáshoz szükséges eszközök elérhetőségét.

2025. január 31-ig ki kell alakítania, majd bevezetnie az ellenőrzéshez és karbantartáshoz szükséges vágányzárok rendszerét.

A megfogalmazott kötelezések végrehajtásáról a MÁV-nak január 31-ig intézkedési tervet, a feladatok előrehaladásáról pedig minden hónap utolsó napján írásos tájékoztatást kell adnia, és továbbítania a Vasúti Közlekedési Hatóságnak.

Késési rekordot dönthetett a MÁV 2024-ben

Egyre nehezebb bármilyen információt megtudni a MÁV-tól, különösen a késésekkel kapcsolatban, hiszen szeptemberben új, havi riportrendszerre állt át a MÁV-csoport, korábbi késési statisztikáikat letörölték oldalukról. Azonban a rendelkezésre álló információk alapján megpróbáltuk kiszámolni, hogy mekkora késést fog bejelenteni a vasúttársaság, és arra jutottunk, valószínű, hogy rekordévet zárt a MÁV e tekintetben.

Kijelenthető, hogy 2024 nem a MÁV éve volt. Nem telt el úgy hónap, hogy ne került volna be a vasúttársaság a hírekbe, vagy amiatt, mert menet közben fogy ki az üzemanyag a vonatból, vagy mert kisiklott egy vonat, vagy éppen azért, mert nyitott ajtóval, 100 kilométer/órával robogott az InterCity. De tavaly történt az is, hogy megrepedt a 2023-ban felújított Keleti pályaudvar üvegfödémje, és az is, hogy félúton járt le a mozdonyvezető munkaideje, így az utasoknak több mint egy órát kellett várakozniuk, hogy továbbinduljanak.