Tízezrek életét keseríti meg ez a betegség, és a Covid csak rontott a helyzeten

Halálfélelem, légszomj, szívdobogásérzés – egyre többen élnek át ilyen ijesztő szervi okokkal nem magyarázható rohamot. Több tízezer ember mindennapjait keseríti meg Magyarországon is a pánikbetegség, ami Zalka Iza pszichológus tapasztalatai szerint megfelelő pszichoterápiával akár gyógyszeres kezelés nélkül is gyógyítható. Februárban az I. Szorongók és Pánikbetegek Országos Találkozójával, a SZPOT-tal világítanak rá a jelentős méreteket öltő civilizációs betegségre.

„Hirtelen fellépő fulladásérzet, mellkasi fájdalom, heves szívdobogás, reszketés, szédülés – sokszor ilyen tünetekkel mentőt hívnak, miután organikus okokkal nem magyarázható hasonló rohamokat élnek át az emberek, hozzánk fordulnak”– magyarázta Zalka Iza, a Pánikcentrum alapítója, aki ezzel együtt hozzátette, hogy fontos a hasonló panaszokkal járó szív eredetű vagy egyéb szervi baj kizárása.

A közel húsz éve szorongásos esetekkel foglalkozó pszichológus a koronavírus-járvány alatt tapasztalta meg, hogy olyan mértékben (nagyjából 25 százalékkal) megnőtt a pánikbetegséggel küzdők aránya, amihez már kollégák közreműködésére van szüksége, ezért alapította meg az erre specializálódott központot. Az online foglalkozások, sokak számára mentőövet jelentettek a bezártság időszakában is – emlékezett vissza a szakember. Sokszor fiatal felnőttkorban jelentkezik a munkahelyi stressz hatására, de a teljesítménykényszerrel is összefüggésbe hozható szorongásos állapot egyre több tinédzsert érint, náluk a beilleszkedési zavar is kiváltó tényező lehet. Zalka Iza meglátása szerint szinte bármely életkorban megjelenhet, trauma vagy magánéleti krízis következtében, amikre hatéves korunk előtt megtanult érzésekkel ösztönösen reagálunk.

A múltbeli sérelmek kivetülése

Olykor a múltból eredő problémáról van szó, ami a jelenben okoz mentális zavarokat. „Volt olyan, aki gyerekként megélte, hogy édesanyja rákos megbetegedése miatt ágyhoz volt kötve, felnőttként akkor tört rá a pánikroham, mikor egy nyaralást kórházi kezelése miatt kellett kihagynia. Másnál repülés előtt jelentkezett a rosszullét, kiderült, hogy testvére kedvenc hobbijával nem akart versengeni anyja szeretetéért. Volt, akinél valódi kulturális sokkot váltott ki a külföldi munka”– említette eseteit példaként a szakember.

Megfigyeltek családi halmozódást is, Zalka Iza tapasztalatai szerint olykor generációkon átívelő traumákról van szó,

sokszor a nagyszülő megküzdési stratégiája nehezíti az unoka életét, amire a családállítások során derül fény.

A pszichológus megjegyezte, ahogy sikerül feltárni a pánikbetegséget kiváltó okot, többségében a probléma megszűnik létezni. Szinte mindegyik ember él át egy-egy nehezebb élethelyzetben szorongással járó kellemetlenségeket, rohamról akkor van szó, ha ijesztő egyszerre ránk törő fizikai tünetek formájában jelenik meg.

Pánikbetegségről akkor beszélünk, ha a jelenség többször megismétlődik, a szakorvosi kivizsgálások után pszichiáter, pszichológus sokszor együttes munkájával kezelhető a probléma

– részletezte.

SZPOT-tal világítanak rá a megoldásra

Azt illetően, hogy az orvosok főként a fiataloknál mennyire tekintik valós, és kezelendő problémának az állapotot, elmondta, hogy mivel egyre gyakrabban találkoznak ilyen esetekkel a Szorongók és Pánikbetegek első Országos Találkozójára (SZPOT) is olyan belgyógyászt, diabetológust, dietetikust és háziorvost hívtak meg, aki konstruktívan együttműködik ebben a Pánikcentrummal. „Minél előbb szakemberhez fordulnak az érintettek, annál könnyebben kezelhető a betegség különböző terápiákkal, amelyek segítenek nekik abban, hogy a rohamra utaló jeleket felismerjék, és megakadályozzák annak elhatalmasodását”– fogalmazott a szakember. Foglalkozásaikon a stresszoldásra alkalmas technikát is tanítanak, amit a találkozón résztvevők workshopon is megismerhetnek.

Gyógyszer nélkül is felszámolható

Mivel vannak, akiknek társas életét is megnehezíti az állapota, nem mernek tömegbe, moziba, kiállításra menni, vagy közösségi közlekedésen utazni, ezért az érintettek száma messze túlmutat a betegségekkel küzdőkénél, kiterjed közvetlen környezetükre. Zalka Iza szerint sok családtag tanácstalanul nézi végig hozzátartozója küzdelmét, miközben sokszor elég támogatást jelent a megértő szeretet. Mint kiemelte, a hozzátartozó-beteg viszony annyira fontos, hogy a SZPOT programjának az összeállítása során az egyik első téma éppen ez volt, amit felírtak a napirendi pontok közé a kollégáival.

A kínzó állapot néhány percestől akár órákig is elhúzódhat. Már az félelmet vált ki az érintettekből, ha ezekre az epizódokra visszaemlékezik

– mutatott rá a szakember, hogy valós szenvedést élnek át ezek a betegek, akiket még manapság is stigmatizálnak, más mentális zavarral élőkhöz hasonlóan, annak ellenére, hogy a pánikbetegség többségében gyógyszer nélkül, viszonylag hamar teljesen felszámolható. Kezeletlenül azonban akár depresszióhoz, a krónikus stressz pedig szív- és érrendszeri betegségekhez vezethet.

(Borítókép: CandyRetriever / Getty Images)