Orbán Balázs: Donald Trump elnöksége a magyar kormány elveit követi

A miniszterelnök politikai igazgatója kilenc pontban foglalta össze, hogy a magyar kormány miért is volt már Trump előtt Trump, szerinte azonban „mindez még csak a kezdet”.

Orbán Balázs pénteki hosszú Facebook-bejegyzésében emlékeztetett rá, hogy még egy hét sem telt el a beiktatás óta, de Donald Trump már több tucat elnöki rendeletet hozott, betartva azon ígéretét, hogy leszámol az elődei által rárótt progresszív, liberális örökséggel.

Figyelmesen végignézve az intézkedéseket, számos ismerős elemet találunk. Az évek során hazánk mintaátvevőből mintaadó nemzetté vált. Ugyan túlzás lenne azt állítani, hogy mi határozzuk meg az amerikai politikát, de azt büszkén mondhatjuk, hogy a konzervatív gondolkodásban Magyarország valódi igazodási ponttá vált. Már az amerikai választási kampány során is nem egy amerikai gondolkodó, szakértő és politikus méltatta a magyar kormány politikáját: maga Donald Trump is rendszeresen hivatkozik Orbán Viktorra. Az USA újdonsült alelnöke, J. D. Vance pedig egyenesen azt mondta, hogy Amerikában tanulhatnának a magyar miniszterelnök döntéseiből. Nekünk, magyaroknak fontos a család, a biztonság, a normalitás; a kormányzás célja pedig egy gyarapodó Magyarország megteremtése. Egyelőre úgy tűnik, Donald Trump elnöksége is ugyanezeket az elveket követi majd