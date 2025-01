Mint írtuk, Karácsony Gergely főpolgármester még a hét elején jelentette be, hogy a fővárosnak elővásárlási joga van arra a rákosrendezői területre, amelyet az arabok szeretnének megvásárolni egy nagy beruházás céljából. Az eset jogi hátterét ebben a cikkben elemeztük részletesen.

A budapest.hu-n most megjelent Vitézy Dávid előterjesztése is, amelyet a Fővárosi Közgyűléshez juttatott el a politikus még január 21-én, vagyis kedden. Vitézy részletezte az ügy eddigi fejleményeit, megjegyezve többek közt, hogy a kormány és az Egyesült Arab Emírségek közti megállapodásnál „az adásvétel előkészítése – a sokszor elhangzott kormányzati ígéretekkel szöges ellentétben – a nyilvánosság teljes kizárása mellett folyt”.

Részletezte továbbá a projekt egyéb tudnivalóit is, majd azt írta, hogy „a Magyar Állam úgy képzeli el a »szuverenitásvédelmet«, hogy a saját területén minden jogot átenged egy idegen állam által átláthatatlan módon kijelölt beruházónak, sőt annak tevékenységét még százmilliárdos nagyságrendű közberuházásokkal is előmozdítja. Eközben a telkekért kapott vételár minimális: mindössze ötöde a közeli Bosnyák téren épülő irodaház-komplexumra kiadott összegnek, és arányaiban töredéke a környéken jelenleg kínált rozsdaövezeti telkeknek”. Azonban, mint hozzáfűzte, „a Fővárosi Önkormányzat számára előnyös módon az adásvételi szerződés is kimondja”, hogy a szóban forgó ingatlanon a a BKM Zrt.-nek és a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak is elővásárlási joga van, „ráadásul ez a Ptk. szerint az adásvétel tárgyát képező valamennyi ingatlanra kiterjed”.

„Mivel a vételár igen alacsony, és azt is több részletben kell kifizetni 2039-ig, a Fővárosi Önkormányzat most nagyon kedvező áron juthat hozzá ehhez a rendkívüli fejlesztési területhez [...]. Bár kormányzati szereplők egymással versengve állítják, hogy a megkötött nemzetközi szerződés az elővásárlási jog gyakorlását kizárja, ez jogi nonszensz. Már csak azért is, mert a nemzetközi szerződés maga mondja ki, hogy az értékesítés kizárólag a magyar joggal összhangban történhet” – írta Vitézy Dávid, majd hozzátette:

A főpolgármesterrel egyetértve támogatom, hogy a Fővárosi Önkormányzat éljen az elővásárlási jogával, szerezze meg Rákosrendező területét a budapestiek számára és javára. Amennyiben ez elé a kormány akadályt gördít – amit minden bizonnyal megpróbál majd –, akkor pedig jogi úton keressen elégtételt.

A politikus szerint ha sikerül fővárosi tulajdonba venni a területeket, akkor megkezdődhet a Budapest Parkváros projektjének előkészítése. „A tét nagy: mindannyiunknak a lehető legmagasabb szakmai színvonalon és elkötelezettséggel kell dolgoznunk a városért, amelyre felesküdtünk. Kérem tehát a közgyűlés támogatását az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!” – írta a Podmaniczky Mozgalom vezetője.

Ezeket kellene meglépni szerinte

Vitézy Dávid az előterjesztésben ezután konkrétan azt javasolta, hogy:

A Fővárosi Közgyűlés mondja ki: ellenzik és elítélik, hogy a kormány által megkötött szerződés figyelmen kívül hagyta a közgyűlés által megfogalmazott városfejlesztési elveket, jogszabályokat, és hogy „mindössze 10 százalék zöldfelületi arányt határoz meg; rendkívül nagyszámú, Budapesten a torlódások növekedését okozó mennyiségű gépkocsi-parkolóhely létesítését irányozza elő; akár 250–500 méter magas toronyház létesítését is megengedi a fejlesztési területen”.

A közgyűlés állapítsa meg, hogy a tervezett beruházás „ellentétes Budapest épített örökségének megőrzésével, világörökségi státuszának fenntartásával, zöldfelületi arányának növelésével, közlekedési rendszerének fenntarthatóbbá tételével és a megfizethető lakhatási kínálat bővítésére vonatkozó városfejlesztési célkitűzésekkel, ezáltal a fővárosi lakosság érdekeivel”.

Nyilvánítsák ki, hogy a kormány és az Egyesült Arab Emírségek kötött megállapodásban nem tartják kielégítőnek a „közcélú fejlesztési vállalásokat” több szempontból – egyebek mellett abban a tekintetben sem, hogy a közgyűlés „a fővárosi lakosság érdekeivel ellentétesnek tartja, hogy a tervezett repülőtéri vasút a Nyugati pályaudvar helyett Rákosrendezőre közlekedjen”. E pont végén Vitézy úgy fogalmazott az előterjesztésében, hogy: „A Fővárosi Közgyűlés szükségesnek tartja a kormányzattal együttműködésben Rákosrendező fejlesztése érdekében a fenti garanciális szempontok érvényesítését, és ennek érdekében kifejezi együttműködési szándékát. Egyúttal megerősíti a Fővárosi Közgyűlés 927/2024. (XII. 18.) sz. határozatában foglalt döntését, és a fentiek hiányában és ellenében történő beruházásokhoz nem ad ki hozzájárulásokat.”

A közgyűlés kérje fel a főpolgármestert, hogy az 1–3. pontok tartalmáról tájékoztassa a kormányt 3 napon belül.

És nyilvánítsák ki, hogy „a BKM Nonprofit Zrt. elővásárlási jogának érvényesítését követően a Fővárosi Közgyűlés 927/2024. (XII. 18.) sz. határozatában szereplő alapelvek szerint kívánja a területet fejleszteni, elsősorban a budapesti lakhatási válságot enyhítő lakónegyed-fejlesztéssel és a minőségi rekreációs célú zöldterületek hiányát enyhítő közparkfejlesztéssel”.

Továbbá hatalmazza fel a főpolgármestert, hogy „az elővásárlási jog érvényesítésén túl is minden lehetséges jogi eszközzel, így különösen a szuverenitásvédelmi, versenyjogi, tiltott állami támogatási szabályok betartására, illetve az ügylet értékarányosságára kiterjedően lépjen fel a területnek a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya (továbbiakban EAE) közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2024. évi XXI. törvény szerinti, az EAE által kijelölt beruházó tulajdonába kerülése ellen”.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője korábban a mesterséges intelligencia segítségével mutatta meg, hogy miként nézhetne ki a Rákosrendezőre tervezett arab beruházás, és ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte az arab befektetők „hülyének nézik a budapestieket”.

Vitézy Dávid előterjesztése automatikusan letöltődik erre a linkre kattintva.