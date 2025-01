Apokaliptikus helyszínről jelentkezett Szentkirályi Alexandra, szemétlerakatról esett neki Karácsony Gergelynek

Karácsony Gergely egy évtizednyi semmittevés után ráébredt, hogy Rákosrendező egyáltalán létezik, pedig korábban zuglói polgármesterként és főpolgármesterként is a zászlójára tűzhette volna a vasúti rozsdaövezet rendbetételét – írta pénteken közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. A budapesti Fidesz elnöke pénteken Rákosrendező bejárásával kezdte a reggelt.

„Illegális szemétlerakatok, veszélyes hulladékhegyek, évtizedek óta elhagyatott romos épületek, drogtanyák és hajléktalan szállások, apokaliptikus táj. Így néz ki ma az egykori rendezőpályaudvar területe” – ismertette a helyszínt a kormánypárti politikus, megjegyezve, hogy „most, hogy ez kiderült, a kormány pedig a főváros történetének legnagyobb fejlesztésébe kezd a vasúti terület hasznosításával, Karácsony azt csinálja amihez a legjobban ért: minden eszközzel megpróbál megakadályozni egy olyan tervet, aminek a főváros és budapestiek csak a nyertesei lennének”.

Most, hogy ezen a területen valamilyen érdemi, komoly várostörténeti szempontból is jelentős fejlesztés elindulna, Karácsony Gergely azt csinálja, amihez a legjobban ért, keresztbe fekszik. Ráadásul a főpolgármester úr pontosan tudja, hogy nem tudják jogilag szabályosan megvásárolni a területet, de ami ennél is fontosabb, hogy az elmúlt években Budapestet a csőd szélére juttatták, és a fővárosnak nincs is pénze, hogy rendezze ezt a kérdést