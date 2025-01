Eljárás indult a Momentum képviselője ellen kordonbontás miatt

Csak tanúként hívta be a rendőrség Tóth Endre momentumos országgyűlési képviselőt a rendőrség, de végül eljárás alá vont személy lett belőle – közölte Facebook-oldalán a politikus.

„Beidéztek a kordonbontás miatt. A hátam mögött látjátok a rendőrség épületét, ahol nemrég hallgattak ki papíron tanúként, valójában az első pillanattól világos volt, hogy eljárás alá vont személyként engem akarnak megvádolni szabálysértéssel” – olvasható Tóth Endre bejegyzésében.

Azt is mondták, hogy mindössze 25 ezer forint volt az a kár, amit a 2023 augusztusi kordonbontások során keletkezett, és egyszerűen elképesztőnek tartom egy ilyen apró kár miatt, amit egyébként egy illegálisan felállított, valójában nem építési területen lévő kordon elbontása okozott, és nyilván szerettük volna a legminimálisabb kárt okozni. Emiatt ekkora ügyet kavarnak az egészből, és aktivistáikat zaklatják, vegzálják, és engem is beidéznek, egyébként a mentelmi jog megsértésével és az eljárási szabályoknak a kikerülésével, gyakorlatilag hivatali visszaélés megvalósítva

– fogalmazott a momentumos.

Tóth Endre szerint tanúként „az ember teljesen másra számít, más jogai is vannak, minthogyha eljárás alá vont személyként hívják be, hogy teljesen nonszensz, ez is a jogállamnak a csorbulását és a rendőrségnek az elképesztő eljárását mutatja. Mi továbbra is kitartunk amellett, hogy a kordon egy illegális dolog volt, és a kordonbontás a rendszerbontás része” – tette hozzá.

A párt közleményéből kiderült, hogy Tóth Endre mellett másik momentumos országgyűlési képviselő és momentumos aktivista is kapott idézést.

A Momentum szerint a kordon NER szimbóluma

Ahogy arról az Index beszámolt, tavaly augusztus 24-én, az ukrán függetlenség napján nagyjából 25, a Momentumhoz közel álló aktivista ismét kordont bontott a Karmelitánál. Az volt a párt kilencedik kordonbontása a MIniszterelnökség székházánál.

A kordonbontást követően a Momentum politikusai egy táskát hagytak a miniszterelnök irodája előtt, amiben egy esetleges ukrán úthoz hasznos kellékeket helyeztek el.

Az Index információi szerint a táskában egy olyan fényképet helyeztek el a Momentum politikusai, amelyen a kormányfő 1989-ben, Nagy Imre újratemetésén szólítja fel a szovjeteket a távozásra, illetve elhelyezték a táskában Orbán Viktor 2008-as beszédét is, amikor az orosz–grúz konfliktus nyomán úgy fogalmazott, az orosz cselekmény katonai agresszió, a magyar érdek pedig nem az oroszbarát politika; valamint kapott egy tükröt is, hátha még bele tud nézni.

A Momentum egy külön oldalt is üzemeltet a kordonbontásról. A párt szerint a Karmelita köré emelt kordon a NER szimbóluma.