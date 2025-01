Videón mutatta meg a katasztrófavédelem, hogyan fékezték meg a lángokat a ferencvárosi robbanás után

Több mint negyven tűzoltó fékezte meg a lángokat abban a Vaskapu utcai házban, amelyben több robbanás is történt péntek délután. Mindezt most videón is megtekinthetjük, mert a fővárosi katasztrófavédelem megmutatta a helyszínen dolgozó tűzoltókról készített felvételeket.