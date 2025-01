Botrányosan indult az év a Magyar Földrajzi Múzeumban

Hosszú nyilvános levélben tudatta Kubassek János, hogy január 10-től kezdve már nem erősíti a Magyar Földrajzi Múzeum csapatát.

A Magyar Kultúra napján Érden is időszerűek Kölcsey Ferenc szavai: »Hass, alkoss, gyarapíts!« Január 10-én Fekete Mácsai Anetta igazgatónő tájékoztatott, hogy személyemet a Magyar Földrajzi Múzeumban elviselhetetlennek tartja. Az 1200 négyzetméteres épületben tűrhetetlen, hogy a 9 négyzetméteres irodámban továbbra is dolgozzak, a mosdó és a kézszárító használatával terheljem az intézmény költségvetését. Pallag Zoltán igazgatóhelyettes úr – aki január 1. óta, tehát több, mint egy hete tölti be ezt a tisztséget – földrajz szakos diplomával, tudományos fokozattal nem rendelkezik – határozottan kifejezte azonnali szobakulcsigényeit