Megérkezett a januári tavasz, a 20 fokot is elérheti a hőmérséklet

A jövő héten is folytatódik a változékony, tavaszias időjárás. A hét elején a délnyugati tájakon akár 20 Celsius-fok is lehet, majd a hét második felében kissé mérséklődik a meleg. A szél gyakran lesz élénk, emellett szórványos eső mindennap előfordulhat.

Hétfőn többnyire napos idő várható fátyolfelhőkkel, de az Északi-középhegység térségében kisebb körzetekben tartósabban megmaradhat a köd és a rétegfelhőzet. Csapadék nem valószínű. Többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, de a Dunántúlon erős, olykor viharos lökések is előfordulhatnak.

A csúcshőmérséklet többnyire 12 és 18 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében néhol 10 fok alatt maradhat a csúcsérték – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Kedden az ország nagy részén legalább rövid időre kisüt a nap a nyugat felől felvonuló vastagabb felhőmezők mellett, a felhőkből azonban egyre több helyen kell számítani esőre, záporesőre. A déli, délnyugati szelet többfelé kísérik élénk, erős lökések – az Északi-középhegységben ugyanakkor jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás.

Hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, azonban északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Délutánra döntően 10 és 18 fok közé melegszik fel a levegő, de északkeleten több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Kedden napközben a délnyugati tájakon néhol a 20 fok sem teljesen kizárt.

Szerdán átmenetileg csökken a csapadékhajlam, a felhőzet is nagyobb területen szakadozik fel, a nap második felében azonban dél, délnyugat felől ismét vastagszik, egyre többfelé záródik a felhőtakaró, ezzel együtt az eső, zápor kialakulási esélye is növekszik. A légmozgás mindenütt mérséklődik. Hajnalban jobbára 2–7 fok várható, de a derültebb, szélvédettebb fagyzugokban fagypont körül is alakulhat a minimum. Délután 8–16 fok valószínű.

Csütörtökön döntően erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, és több helyen várható eső, zápor. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban általában 2–7 fok valószínű, de az átmenetileg kevésbé felhős északi fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő. A maximum 7–14 fok között várható.

Pénteken szakadozottabbá válik a felhőzet, ezzel együtt kissé csökken a csapadékhajlam is, kevesebb helyen fordulhat elő eső, záporeső. A nyugati, északnyugati szél helyenként megélénkül. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 7–14 fok közötti értékek várhatók.

Lehűléssel, esővel és élénk széllel zárul a hét

Szombaton erős felhősödés valószínű, szórványosan fordulhat elő záporos jellegű csapadék. Megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, nyugati szél. A minimum mínusz 2 és plusz 5, a csúcsérték 5 és 10 fok között várható.

Vasárnap felhőátvonulásokra van kilátás helyenként kis mennyiségű, vegyes halmazállapotú záporos csapadékkal. Az északi, északnyugati szelet több helyen kísérhetik élénk, erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3, a csúcshőmérséklet 3 és 9 fok között valószínű.

