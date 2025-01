A Tisza Párt nincs megelégedve azzal, ahogy a kormány kezelte a koronavírus-járványt

Orbán Viktor vasárnap este mutatta be a koronavírus-járvány elleni küzedelemről szóló dokumentumfilmjét, amelyben a kormányfő sikertörténetként ünnepelte a kormány intézkedéseit. Ezzel csaknem egy időben a Tisza Párt akcióba lendült: Magyar Péter és Kulja András, a párt orvosvégzettségű európai parlamenti képviselője úgy döntött, hogy „bemutatják a valóságot”. Orbán Viktor videójára a Jobbik is reagált, szerintük a miniszterelnök 49 ezer ember halálát ünnepli.

Miközben Orbán Viktor a koronavírus-járvány kitörésének ötödik évfordulója alkalmából egy exkluzív videóval jelentkezett be vasárnap YouTube-csatornáján, Magyar Péter Kulja Andrással, a Tisza Párt orvosvégzettségű európai parlamenti képviselőjével „próbálta meg bemutatni a valóságot”, és együtt elemezték ki a kormány válságkezelését.

Kulja András a járvány kitörésekor orvosként dolgozott, így első kézből vannak tapasztalatai arról, milyen volt valójában felvenni a harcot a vírussal szemben, és hogyan küzdött a frontvonalban az emberek életéért. Elmondása szerint sebészrezidensként 2020 őszén vezényelték át a Jahn Ferenc Kórház Covid-osztályára, ami szakmailag és emocionálisan is élete egyik legnehezebb időszaka volt.

Elmondása szerint belecsöppentek az ellátásba, szemész és gyermekorvos is volt az osztályokon, akiknek koronavírusos betegeket kellett kezelniük. Kulja András úgy emlékezett vissza, hogy ügyelt urológusrezidenssel is, és volt, hogy 2-3 beteg halt meg egy műszak alatt. A járvány szerinte úgy érte a kórházakat, hogy azok „ki voltak véreztetve, és adósságban úsztak”.

Okkal tiltotta ki a kormány a sajtót

Kulja András szerint az orvosoknak nem volt semmi információja arról, hogyan kell megszervezni az ellátást. Ő maga egy csecsemőorvos kollégájával írt protokollt, így lényegében nekik kellett megszervezni az ellátást a koronavírus-osztályon.

Azt is elmondta, hogy szerinte azért tiltotta ki a kormány a sajtót a kórházakból, mert akkor kiderült volna, milyen rossz állapotú kórházakban kellett ellátniuk a betegeket.

Kulja András ezt követően különböző eseteket idézett fel, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy a kormány mennyire nem volt a helyzet magaslatán. Elmondása szerint maszkokat egy kollégája orvos barátnője tudott szerezni, amiket aztán napokig használtak, mert nem volt elég. A szakember azt is kifogásolja, hogy nem volt lehetőség a problémákról beszélni, ezáltal pedig megoldásokat találni, továbbá nem volt az osztályokon központi ellátási protokoll a koronavírusos betegek ellátására.

Ezt követően Kulja András felolvasta az egyik intenzíves orvos levelét: eszerint nem voltak védőeszközök, naponta egy maszkot kaptak, védőruhák elvétve érkeztek, az egyszer használatos, véres védőruhákat is többször kellett viselniük. Nem volt elég gyógyszer és ágy sem. Mivel nem volt elegendő megfelelő lélegeztetőgép, a betegek a szemük láttára fulladtak meg – állt a levélben.

A tévében csak a sikerpropaganda ment

Kulja András a kormány lélegeztetőgép-vásárlására is kitért. Elmondása szerint a kormány által beszerzett 16 ezer lélegeztetőgép használatára mindössze egyórás képzést kaptak. Amikor bejelentette a kormány, hány gépet szerez be, döbbenten hallgatták, de akkor döbbentek csak meg igazán, amikor megérkeztek az első gépek, ugyanis többségük használhatatlan volt, nem mindegyiknek volt angol nyelvű kézikönyve, ráadásul több gép egyáltalán nem is működött. Mint mondta, a legtöbb gépet ki sem csomagolták. Az orvosok betanítására vonatkozó kormányzati terv pedig teljesíthetetlen volt, mivel a gépek kezelését az intenzíves orvosok évekig tanulják – tette hozzá.

Amikor jelezték, hogy nincs elég gyógytornász, felfekvésesek a betegek, azt a választ kapták, oldják meg helyben, ahogy tudják. Kulja András felháborítónak tartja, hogy miközben megteltek az intenzív osztályok, a kormány a sikerpropagandát tolta.

A tévében csak a sikerpropaganda ment, nekünk sem lehetett rosszat mondani, miközben ott fulladtak meg a betegek. Az emberek úgy haltak meg, mintha semmit nem számítana a kormánynak az életük. (...) Látszik, hogy a miniszterelnök soha nem hívott fel hozzátartozót azzal, hogy meghalt a szerette, és ezt naponta többször. Nem tudja, milyen az, amikor nem veszi át az intenzív osztály a beteget, mert nincs hely. Amikor könyörögnek a betegek, hogy ugye meggyógyulnak, vagy amikor egymás mellett hal meg egy ikerpár. Ne sikerkommunikáljon a miniszterelnök, hanem tegye rendbe az egészségügyet. Hogy van képe, hogyan tud tükörbe nézni?

– mondta Kulja András.

A Jobbik szerint mintegy 49 ezer ember halálát ünnepli győzelemként a kormány

Orbán Viktor dokumentumfilmjére a Jobbik is reagált. „2020. március eleje és 2022. december vége között közel 49 ezer ember halt meg Magyarországon a Covid–19-fertőzés következtében. Volt olyan időszak a hazai járvány történetében, 2021 tavaszán, amikor hazánk a lakosságarányos mortalitás alapján a negyedik legrosszabb helyzetben volt a világon. Az átütemezett, majd halálozás miatt elmaradt műtétekről már ne is beszéljük” – írja közleményében a párt.

Orbán Viktor válságkezelése tehát nem csupán megbukott, de olyan kaotikus állapotokat eredményezett, amelyek a kormány által tönkretett magyar egészségügyet végképp a mélybe taszították

– hangsúlyozták.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy munkavállalók százezrei, munkahelyeket jelentő vállalkozások tízezrei, magukra maradt magyar emberek milliói nem kaptak semmilyen konkrét pénzügyi segítséget a kormánytól, az önkormányzatoktól pedig még pénzt is vontak el.

A Jobbik álláspontja szerint a rendszerváltás óta eltelt idő egyik legnagyobb botránya, hogy Orbánék nem tudnak elszámolni azzal a 300 milliárd forinttal, amelyen használhatatlan lélegeztetőgépeket szereztek be. „Az iratokat ledarálták, a cégek eltűntek, a miniszter meg mehet luxusjachtozni” – tették hozzá.

Orbán nagy »harcának« az eredménye tehát: rekordhalálozás, csődbe ment vállalkozások, szétszakadt családok, kivéreztetett önkormányzatok, kormányzati lopás – mentőakcióknak álcázva. Most pedig van képe a miniszterelnöknek magát Magyarország megmentőjének beállítani?

– zárta közleményét a Jobbik.

DK: Ez a kormány ezrek indokolatlan haláláért felelős

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a Facebook-oldalán élőben reagált Orbán Viktor Covid-járványról szóló videójára. A pártelnök szerint

Ez a kormány ezrek indokolatlan haláláért felelős. A Covid-járvány alatt nálunk hunyt el a legtöbb ember a többi országhoz viszonyítva, és ez az Orbán-kormánynak a bűne. Ennek a kormánynak ma nem ünneplő emlékezés, hanem a nyilvános bocsánatkérés a dolga. A szégyen. Végül pedig az, hogy szemét lesütve elmegy. Ennyi maradt a becsületéből. Mert a fájdalom nem írható felül kormányzati propagandával

– fogalmazott, hozzátéve, hogy „végül csendesen jegyezzük meg, hogy akik akkor hallgattak, és a kormány mögött álltak, azok mai, egyébként jogos kritikája nemcsak erőtlen, de visszatetsző is”.