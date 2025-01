Orbán Viktor: Kásler Miklós leültetett, és azt mondta, ebből nagy baj lehet, azonnali intézkedésre van szükség

Cikkünk frissül...

Minden, amit még sosem mondtunk el a Covid-járványról – vasárnap este 7 órától videópremierrel jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök YouTube-csatornáján. A kormányfő, valamint a védekezés élvonalában harcoló tisztviselők, a járvány ellen harcoló operatív törzs korábbi tagjai az öt éve kitört világjárványra emlékeztek, és árultak el olyan információkat a nézőknek a betegség elleni küzdelemről, amilyeneket eddig még sehol nem hallhattunk.

Orbán Viktor a videó elején felidézte, hogy amikor a koronavírus-járvány először megjelent, Kásler Miklós, akkori emberierőforrás-miniszter leültette, és elmondta neki, hogy „van itt valami amiből nagy baj lehet, azonnali intézkedésre van szükség”. Majd Szlávik János virológus hozzátette, hogy amikor először megérkeztek a hírek, hogy Kínában terjed egy ilyen vírus, már borítékolva volt, hogy világjárványról van szó.

Pintér Sándor belügyminiszter a videóban arról beszélt, hogy 2019 decemberében jöttek az infók, hogy Kínában valami rendkívüli történik, szűrve jöttek az információk, és azt látták hogy az emberek fekszenek indokolatlanul a földön. Magyarországon akkor jött az első vészjelzés, amikor Olaszországban megjelentek a betegek.

– fogalmazott a belügyminiszter, majd hozzátette, hogy 2020 január végén a WHO-tól függetlenük felállította a miniszerelnök az operatív törzset.

Orbán Viktor akkor úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a vírus megjelenése általános társadalmi válságot idézhet elő, ezért ebből azt vonta le, hogy totális védekezés kell.

– fogalmazott. Hozzátette, hogy az operatív törzs ülései minden reggel hat órakor kezdődtek, és ennek a legnagyobb elszenvedője Müller Cecília volt, aki Dunaújváros mellől utazott Budapestre, és már fél 4 környékén talpon volt.

Pintér Sándor hozzátette, hogy a világjárvány elleni védekezés első lépése a határvédelem, az útvonalak kijelölése volt, hogy ne találkozzanak fertőzött emberrel a magyar állampolgárok.

A videóban elhangzik, hogy az első magyarországi megbetegedést március 4-én azonosították, és Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy az elzárkózás, a maszkviselés, a távolságtartás elrendelése, és a nagyon sérülékeny csoportoknak a védelme volt a kezdet.

A miniszterelnök elmondta, hogy fel kellett szabadítani bizonyos mennyiségű orvosi ágyat, ami folyamatosan rendelkezésre áll, ha bevadul a fertőzés. A tudósokra várt a feladat, hogy ismertessék legrosszabb esetben mennyi lesz. A legrosszabb forgatókönyvet kérte, és kijelentette „nem engedhetjük meg, hogy azért haljon meg valaki, mert nincs lélegeztetőgép”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy számos alkalommal fizikai közelharc volt Kínában és más helyeken, hogy melyik szállítmány melyik gépre pakolják fel. Mint mondta, ki kellett küldeni a „fürkészeket”, hogy felderítsék, hol vannak a világban ilyen gépek és hogy, hogyan tudják azokat Magyarországra hozni.

– fogalmazott a külügyminiszter. Orbán Viktor ezt követően elmondta, hogy „Szijjártó miniszer úr hibátlan csapattal rendelkezett, megszerzett mindent”.

„Ez nem a gyávák klubja, ez a harcosok klubja, mindegy hogy vörösiszap, árvíz, járvány, háború, ott kell lenned. A bajban lévők mellett állni maga a hűség. Számomra ez nem volt kérdés. Megfeszített szellemi állapotban voltunk a krízis végéig” – tette hozzá a miniszterelnök.

Müller Cecília úgy fogalmazott, „emocionálisan is vezérelte”, hogy megnyerje az embereket, és elhiggyék, hogy a tudományos alapokon nyugvó döntések az egészségüket szolgálják. Mint mondta, amikor orvossá lesz az ember és leteszi a hippokratészi esküt, megesküsznek, hogy sose ártanak az embereknek semmilyen tevékenységükkel.

Orbán Viktor szerint a legdrámaibb a helyzetekben, amikor ápolónők kapták el a betegektől a covidot, az igazán nagy kockázatot azok az orvosok, ápolók vállalták, akik nap mint nap emberéleteket mentettek. Őket bátorítani kellett, minél többet dolgoztak, annál több emberi életet lehetett megmenteni.

Pintér Sándor szerint tudták, hogy játszanak a halállal, az egészségükkel. Ez csak hivatástudattal tudták végrehajtani – tette hozzá. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora azt mondta, jó érzés volt azt látni, hogy a lakosság elégedett volt a magyar egészségügy teljesítményével, az ott dolgozók önfeláldozásával.

– fogalmazott.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy „határa az országnak van, nemzetnek nincs”, abban minden magyar benne van. Amikor védekezünk, baj van, akkor minden magyarra számítunk, minden magyarral törődni kell. Folyamatosan kapcsolatban voltak a határon túli magyarokkal is.

A videóban feltűnt Lakatos Tibor a védelmi igazgatási hivatal főigazgató-helyettese, aki azt mondta, „olyan támogatást kaptunk az emberektől, amivel tényleg csak komoly válsághelyzetekben találkozik az ember”.

Pintér Sándor azt mondta, a magyarok bíztak a kormányban és az Operatív Törzs döntéseiben. Amikor kijelölték, hogy az idős emberek mikor vásároljanak, mindenki figyelembe vette a döntést, hogy óvják az időseket.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, az ember ilyenkor a saját szüleiért aggódik a legjobban, de a legfájdalmasabb, ha a gyerekkel van baj.

A legrosszabb rémálmaim mind ahhoz kapcsolódtak, hogy egyszercsak jön egy hír, hogy szemben az eddigiekkel az új mutáns, az új variánsa a vírusnak a gyerekeket is megtámadja. Ettől féltem a legjobban, részben mert van sajátom is öt, meg mert mindenkinek van a sajátja. Azért imádkoztam, hogy a Jóisten azt a próbát azért ne mérje ránk, hogy még a gyerekeink is