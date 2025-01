Takács Péter „ordas hazugságok” miatt jelenti fel a Tisza Párt EP-képviselőjét

Orbán Viktor miniszterelnök a Covid–19-világjárvány kitörésének ötödik évfordulója alkalmából egy exkluzív videóval jelentkezett be vasárnap YouTube-csatornáján. Az Így győztük le a Covid-járványt című dokumentumfilmben többek között Pintér Sándor belügyminiszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Müller Cecília országos tiszti főorvos számolt be az akkori tapasztalatairól.

A kormányfő videójának megjelenése előtt Magyar Péter szintén a koronavírussal kapcsolatban jelentkezett be YouTube-csatornáján, hogy saját szemszögéből mutassa be, szerinte hogyan kezelte a járványhelyzetet a kormány.

Magyar Péter műsorában Kulja András, a Tiszta Párt EP-képviselője is szerepet kapott. A járvány idején orvosként dolgozó politikus élesen bírálta az egészségügyi rendszert, valamint Takács Péter egészségügyi államtitkárt is.

Kulja András és Magyar Péter állításaira az egészségügyi államtitkárt is reagált. Takács Péter néhány kérdést is feltett a Tisza Párt elnökének.

Komolyan gondoltad, hogy te akarsz bárkit is járványkezelésből kioktatni? Te, aki örökké csak kényelmes, zsíros állami állásokban tengetted a VIP-imádó életedet, és felvettél vagy 250 millió forintot kormányzati helyeken? Mit tettél le eddig azt asztalra, hogy most felkenve érzed magad az ítélkezésre? A baj idején nem láttunk. Most meg idejössz hazudozni?