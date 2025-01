Több napig is eltarthat, mire helyreáll a vasúti közlekedés a Szegednél kisiklott tehervonat miatt

Szombat délután Szeged-Rendező állomásnál kisiklott egy tehervonat két kocsija, ezért a MÁV-csoport megerősített pótlóbuszflottával készül a vasárnapi csúcsforgalomra. A sajtóhírek szerint a szegedi tűzoltók is kivonultak a helyszínre, mivel a szerelvény veszélyes anyagot is szállított. Bár a veszélyes anyag nem jutott ki a tartályokból, a helyreállítási munkálatok várhatóan így is szerda reggelig fognak tartani.