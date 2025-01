Márciustól a BudapestGO appból is riasztható lesz a BKK-rendészet

A Budapesti Közlekedési Központ hétfőn közölte, hogy januártól központi irányítású, kibővített rendszerben gondoskodnak az utazás közbeni biztonságról, ugyanis az újonnan létrejött BKK-rendészet a BKK és a BKV vagyonőreivel közösen felügyelik a rendet. A rendészeti munkatársaktól közvetlenül is kérhető segítség, ha a helyszínen tartózkodnak, de várhatóan márciustól a BudapestGO appban is megjelenik egy új funkció, amellyel közvetlenül is hívhatóak lesznek.