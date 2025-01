„Suzukis bontószökevény” kényszerített megállásra egy szabályosan közlekedő járművet

Sérthette az előtte haladó, megengedett sebességet maradéktalanul betartó jármű sebessége, ezért Ecser és Maglód között agresszív manőverezésbe kezdett egy suzukis, hogy megbeszélhesse problémáját a szabályosan közlekedő gépjármű sofőrjével – közölte a Budapesti Autósok.

Az eset még tavaly december 14-én történt, az esetnek semmilyen előzménye nem volt. A suzukis az Ecserről Maglódra átívelő felüljáró után vette üldözőbe a másik autó vezetőjét, akinek fedélzeti kamerája mindent rögzített.

60 kilométer per óra a megengedett sebesség, illetve utána, ahogy beérsz Maglódra, 50 kilométer per óra, majd 40 kilométer per óra. A suzukis bontószökevénynek vélhetően nem tetszett a sebességem, mert már fénysebességgel érkezett meg mögém, és egyből minden előzmény nélkül magyarázni kezdett, illetve a videón láthatóan a kanyarodósávban, forgalom elől elzárt területen, záróvonalon át agresszívan bejön elém, és megállásra kényszerít