Rétvári Bence: Megerősített rendőri jelenlét lesz Budapest utcáin

Nincs helye az erőszaknak Budapest utcáin, ezzel a címmel hirdetett hétfőre sajtótájékoztatót a Belügyminisztérium és a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Rétvári Bence bejelentette, hogy a rendőrök ismét megerősített létszámban lesznek jelen a főváros közterein, hogy ne ismétlődjenek meg a két évvel korábbi események.

Nem csak megerősített jelenléttel lesznek jelen a rendőrök, de kutyásjárőrökkel és drónokkal, valamint kamerákkal fogjuk védeni a lakosság biztonságát,

jelentette ki a parlamenti államtitkár, majd felidézte a 2023-as antifa támadások lényegét. A politikus hangsúlyozta., hogy a szervezet erőszakos bűncselekmény sorozatot követett el, attól pedig nem tántorodnak el, hogy ismét ilyenhez folyamodjanak. Közölte, hogy a két évvel korábbi támadásból beazonosítottak egy albán állampolgárt, aki több európai országon át menekült az eljárás elől, jelenleg Franciaországban várja a kiadatását. Azt felháborítónak tartja, hogy valaki az Európai Parlamentig menekül az igazságszolgáltatás elől, vagy nem szeretne magyar bíróság előtt felelni a Magyarországon elkövetett cselekményeiért.

Magyarország nem lesz találkozó pontja a szélsőségeseknek!

Rétvári Bence a továbbiakban részletesen ismertette a támadásokat, majd magyar vonatkozásban a Szikra Mozgalmat nevezte meg az antifa mozgalom követőjének.

Csécsi Soma, a BRFK szóvivője leszögezte, hogy nem fogják hagyni, hogy bárki is ilyen támadás áldozatául essen. A főváros több kerületében, több napon át nem csak a budapesti rendőrökkel találkozhatnak majd a járókelők, de a Készenléti Rendőrség munkatársai is jelen lesznek. A rendőrség együttműködik a külföldi titkosszolgálatokkal is, valamint biztosítják mindenkinek a gyülekezéshez való jogát. Ha valakit még támadás ért vagy észlelt ilyet, akkor kéri, hogy mihamarabb értesítsék a hatóságokat, valamint biztonságos távolságból rögzítse a támadót, illetve annak útvonalát. Eddig egy bejelentés érkezett a budapesti rendőrséghez, akiknek nem minősítik a rendezvényét, tudomásul vették a gyülekezés bejelentését.

Feladták magukat, de nem akarnak magyar börtönbe kerülni

Egy héttel ezelőtt önként jelentkezett a német hatóságoknál hét olyan személy, aki a feltételezett szélsőjobboldaliak ellen 2023 februárjában Budapesten elkövetett támadások miatt állt körözés alatt. Az érintettek ügyvédjeinek tájékoztatása szerint a német, lengyel és magyar állampolgárok bántalmazásával vádolt gyanúsítottak azzal a kérvénnyel jelentkeztek a német hatóságoknál, hogy „a jobboldali autoriter magyar rezsim” és az ottani „börtönök embertelen körülményei” miatt ne adják ki őket Magyarországnak, hanem Németországban állítsák őket bíróság elé.

Az ügyvédek szerint az érintettek kiadatása „az alapvető és emberi jogok megsértése” lenne, mert fennáll a veszélye annak, hogy Magyarországon, „ahol az eljárások nem felelnek meg a jogállami alapelveknek”, „rendkívül hosszú”, akár 24 éves börtönbüntetést is kiszabhatnak rájuk. Az ügyvédek hangsúlyozták, hogy a gyanúsítottak önszántukból, „a fenyegető kiadatás ellenére” adták fel magukat.

Giulia Borsalino lipcsei ügyvéd szerint két-két kölni, kieli és brémai, és egy hammi lakosról van szó. Az ügyben tartott berlini sajtótájékoztatón a gyanúsítottak édesanyjai közül hárman – a többiek nevében is − arra kérték a német igazságügyi minisztériumot, hogy ne tegye lehetővé a magyar hatóságoknak történő kiadatást.

A jogi képviselők elmondták, védenceik fél éve felajánlották a szövetségi ügyészségnek, hogy feladják magukat, ha garanciát kapnak arra, hogy nem adják ki őket Magyarországnak, de ezt a garanciát nem kapták meg. Az ügyben Németországban és Magyarországon is folyik a nyomozás, német és európai elfogatóparancsok vannak érvényben több bujkáló gyanúsítottal szemben.

Egy embert elítéltek, egy ember az EP-ben és egy ember távol

Mint ismert, 2023 februárjában egy támadássorozat vette kezdetét Budapest utcáin. Az első incidens február 9-én, csütörtökön történt a belvárosi Fővám téren, ahol három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda: lerohanták, majd viperákkal és más eszközökkel ütni kezdték őket. A támadás egy percig tartott, a csoport tagjai ezután elfutottak a helyszínről. A három sértett közül ketten is súlyos, töréses sérülést szenvedtek.

A következő atrocitás másnap, február 10-én történt, akkor Gazdagréten egy magyar férfira rontottak rá hátulról. Ugyanazon a napon, az esti órákban az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt bántalmaztak. A nyomozás kiderítette, hogy a támadók mindegyik sértettet hosszan követték, volt, akivel tömegközlekedéssel, több átszállással is együtt utaztak.

A vádlottak padján egy évvel később három ember ült, az elsőrendűIlaria Salis, a másodrendű Tobias E. és a harmadrendű Anna Cristina M. Ilaria Salis ártatlannak vallotta magát az előkészítő ülésen, majd az Európai Parlament képviselőjének választották, így az ő esetében felfüggesztették az eljárást. Tobias E.-t már jogerősen elítélte a hazai bíróság, míg Anna Cristina M. Németországban, szabadlábon követheti a bírósági eljárás fejleményeit.

A Fővárosi Főügyészség két héttel ezelőtt újabb feltételezett támadók, egy német és egy olasz állampolgár ellen emelt vádat.

