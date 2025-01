Ingyen pizzát, sört és számos érdekes programot kínál február első hétvégéje a fővárosiaknak

A végeláthatatlan januárnak vége! De nemcsak ez a tény dobhatja fel a kedvünket, hanem a We love Budapest programajánlója, melyen olyan események is szerepelnek, ahol ingyen pizzát vagy ingyen sört kaphatunk.

Február 1., szombat

La Téne x BP pop-up – special pastry weekends

A badacsonyi La Téne desszertműhely ősszel költözött fel a Bartók Béla útra, hogy a Balatonnál megszokott édes ízeket a budapestiek is élvezhessék a hideg hónapokban. Tavaszig még biztosan ellátogathatunk hozzájuk kóstolni, ráadásul mostantól minden hétvégén új tematikával és különleges ízesítésű péksüteményekkel várják az édesszájúakat.

Czakó Piacz és pelmenyizés

A szombat egyben piacnap is, és a Czakó Termelői Piaczon minden hétvégén vár valami különlegesség. Február első napján a jól ismert, kiváló termelők, finom kávé és péksütemények mellett ismét frissen készül a pelmenyi – egy hagyományos, szláv eredetű töltött tésztaféleség. Ezúttal nyolc különböző ízben kóstolhatjuk meg, sőt, fagyasztva is hazavihetjük, hogy otthon mindössze 10 perc alatt egy kiadós ebédet vagy vacsorát varázsoljunk belőle.

MONYO 10. szülinapi buli

Tavaly év végén a MONYO 10 éves lett, és február 1-jén a Gyömrői úton található sörfőzdéjükben mi is részesei lehetünk ennek a különleges jubileumnak!

A szülinapi ünneplésre mindenkit egy ingyen welcome sörrel várnak, és az este folyamán két vadonatúj sörpremierrel is készülnek. A hangulatról egy menő magyar zenekar akusztikus duója gondoskodik (meglepetés fellépő!), amit egy funk, soul és hip-hop DJ-szett követ.

A finom sörök mellé autentikus nápolyi pizzát kínálnak, a kocsmasportok rajongóira pedig darts, csocsó és arcade gépek várnak. Napközben ingyenes főzdetúrákon leshetünk be a sörkészítés kulisszái mögé.

Pizza Művek Grand Opening Weekend

Nemrégiben körüljártuk, milyen pizzákat találunk Budapest belvárosában, ám a Bartók Béla út legújabb helyszíne, a Pizza Művek egy teljesen új megközelítéssel érkezett: ők „Budapest style pizzát” készítenek. Ez az elmondásuk szerint olyan pizza, amely se nem vékony, se nem vastag tésztájú, nem hűl ki, és az ízekben egy kis magyaros csavar is felfedezhető.

Február 1-jén és 2-án a Pizza Művek hivatalosan is megnyitja kapuit. Szombaton az első 100, vasárnap pedig az első 50 pizza ingyen lesz, így bátran tesztelhetjük, mit is jelent a gyakorlatban a „Budapest style pizza”.

Touché Amoré (US)

A tél egyik legjobb klubkoncertjének ígérkezik az amerikai Touché Amoré visszatérése az A38 Hajóra, ahová ezúttal októberben megjelent hatodik nagylemezük, a Spiral in a Straight Line dalaival érkeznek. A főként post-hardcore- és screamoelemekből építkező banda dalai egyfelől rendkívül dallamosak, sokak kedvencévé mégis őszinte, érzékeny, sok esetben mentális nehézségeket feldolgozó szövegeik tették őket, melyek nagy részét a lelkét a színpadra mindig 100 százalékosan kitevő énekes, Jeremy Bolm írja. Aki most ismerkedne meg velük, annak a Stage Four című lemezüket ajánljuk, amely szinte teljes egészében Bolm édesanyjának elvesztéséről szól.

A baglyok nem azok... – David Lynchre emlékezős est az Aurórában

Február 1-jén az Aurórában a nemrég elhunyt rendezőlegendára, David Lynchre emlékeznek, már klasszikusnak számító filmjeivel és a hozzátartozó zenékkel. Másnap pedig az Auróra és az Ökofem közös szervezésű Twin Peaksmaratonjára várnak vissza, ami szintén kihagyhatatlan program a rajongók számára.

Macskafogó film in concert – Budapest Orchestra Project feat. Jazzation

A legendás, 1986-os Macskafogó című film élő zenés vetítését a budapesti ősbemutató után február 2-án a Riz Levente Sportcsarnokban nézhetjük meg.

A hollywoodi sikerfilmek esetében megszokott az élő zenés filmvetítés, Magyarországon azonban ez ritkaságnak számít, különösen egy olyan alkotás esetében, amely még a digitális kor előtt készült. Mindezek ellenére a Budapest Orchestra Project és a Jazzation magabiztosan vállalták a kihívást, hogy Deák Tamás eredeti, a Deák Big Band számára írt partitúráiból kiindulva létrehozzák a filmbeli zenék hű és lenyűgöző megszólalását.

Február 2., vasárnap

Február 2-án a Korzózz Velünk megrendezi a Nagy Téli Sétanapot, ahol egész nap egymást követik az egyórás séták kedvező áron. Ez remek lehetőség mindazoknak, akik eddig a hosszabb városi séták időigénye miatt nem tudtak részt venni, vagy akik még csak most ismerkednek ezzel a programmal.

A séták témája Budapest templomainak felfedezése: az érdeklődők többek között a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában, a Szent István-bazilikában és az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplomban is eltölthetnek egy órát, miközben megismerhetik az épületek történetét és különlegességeit.

TEX-MEX Fesztivál a Terezában

A tex-mex egy regionális konyha, amely némiképp eltér a mexikói konyhától, mégis magában hordozza annak sajátosságait. A „tex” Texasra, a „mex” elnevezés pedig Mexikóra utal. Színgazdag ételek, friss zöldségek és számtalan pácolt hús kavalkádja jellemzi. Hagyománya őrzi az elmaradhatatlan tortillák receptjeit, a finom mártásokat és a rendkívüli fűszereket.

Január 30. és február 2. között a Terezában fedezhetjük fel ezt az autentikus ízvilágot, a finom ételek mellett pedig élő zene is hozzájárul a fesztiválhangulathoz.

Händel-maraton

2025-ben Georg Friedrich Händel születésének 340. évfordulóját ünnepli a zenei világ. Gazdag életművéből válogatnak a Müpa februári maratonján, amely különleges élményt kínál, hiszen soha ennyi régizene-együttes nem lépett még fel egyetlen nap alatt az intézmény falai között. Február 2-én Händel barokk zenéje betölti majd az egész épületet: nemcsak a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban hallhatjuk műveit, hanem tablókiállítás (Előcsarnok), zeneakadémisták koncertjei (Üvegterem) és koncertfilm-vetítések (Előadóterem) is megidézik a német zeneszerző világát.