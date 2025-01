Szepesfalvy Anna (Fidesz) Budapest brüsszeli képviseletének megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére tett javaslatot. A képviselő azzal indokolt, hogy nincs pénz felújításokra, közparkok biztonságossá tételére, vagy alapvető fejlesztésekre, mégis fenntartanak egy irodát Brüsszelben.

Barabás Richárd (Párbeszéd) azt a kérdést tette fel, hogy akkor a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is be kellene zárni, amíg nincsenek minden iskolában megfelelő körülmények? Szepesfalvy Anna úgy látja, nem azért tartják fenn a brüsszeli státuszt, mert enélkül ne jutna hozzá a város forrásokhoz, ehhez egy pályázatíró cég is elég lenne.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, minden európai nagyváros rendelkezik brüsszeli képviselettel. A főpolgármester kifejtette, ez egy intenzív lobbimunka, amelynek segítségével a város forrásokhoz jut.