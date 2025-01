A Podmaniczky-frakció vezetője is javaslatot fogalmazott meg az Egyesült Arab Emirátusoknak kiszervezett rákosrendezői fejlesztés kapcsán. Ismét megerősítette, hogy támogatják az elővásárlási jog érvényesítését. A kérdés az, hogy ki dönti el, hogy ki és mit építhet. Itt összfővárosi szempontokat kell érvényesíteni, de a főváros összes rendezési jogát az állam most elvonná. Úgy látja, hogy közérdeket nem lehet Abu-Dzabiból érvényesíteni.

Bécsben most zajlik hasonló volumenű fejlesztés, a zöldmezős rendező pályaudvar átépítése. Ott nem egy idegen államot hívtak meg, hanem Bécs önkormányzata bocsátotta társadalmi egyeztetésre (nem adták át a közérdek megfogalmazásának jogát), és csak ezt követően vontak be magán-, illetve közérdekű befektetőket.

Budapestnek azt kellene csinálnia főbb vonalakban, amit Bécs tesz.

2013-ban fogadták el a településfejlesztési koncepciót. 2019-ben Rákosrendező fejlesztési tanulmányterve is elkészült, amit a BFK 2022-ben fejlesztett tovább, azaz nem igaz, hogy ne lett volna semmilyen koncepciója a fővárosnak.

Az arab fejlesztő még a légügyi szabályokat is módosíthatja – érzékeltette a szabályozási teljes kiszolgáltatottságot. Ez a szintű érdekkiszolgálás hazaárulás, a szuverenitás teljes feladása – hangsúlyozta Vitézy Dávid. Szembemegy mindazzal, amit a kormány mindeddig képviselt: a szuverenitás megvédésének feladása és a globális nagytőke kiszolgálása miatt, a konzervatív városképi politika feladása és a zsidó-keresztény kulturális gyökerek megerősítésének sutba dobása miatt.

Arra is emlékeztetett, hogy a pályaudvarok ingatlanjainak kijátszása épp most fordul célegyenesbe, ugyanis most péntekig lehet beadni a fejlesztői pályázatokat.