Keszthelyi Dorottya (DK) napirend előtt arról beszélt, hogy a budapestieket és a hozzátartozóikat is segíteni kell a gyógyulásban, kiemelte a rákos megbetegedések miatt szükséges kezeléseket, végül hangsúlyozta, hogy az Egészséges Budapestért Programból hiányzik még forrás, pedig ez az ügy nem pártpolitika, hanem kötelesség.

Barabás Richárd (Párbeszéd) szerint Újbuda a főváros egyik leggyorsabban fejlődő kerülete. Minden olyan kezdeményezésre, amely az emberek életminőségét javítja, folyamatosan nyitottak. Az újbudai városvezetés álláspontja az, hogy elsőként szeretnének részt venni a folyami uszodák telepítésének tárgyalásában.

Vitézy Dávid szerint a nap legfontosabb pontja a rákosrendezői beruházásról szól. A frakcióvezető a BKK-rendészetre kitérve arról beszélt, hogy a tájékoztató kampány a mai napig nem indult el, ellenben a főpolgármester már elindította a „sikerpropagandát”. Vitézy Dávid a cégvezetői pályázatokról szóló vitát is érintette, erősen kritizálva Karácsony Gergelyt. Azt javasolta Karácsony Gergelynek, még ha nehéz is, vegye tudomásul, hogy azok a pártok, amelyek korábban irányították a várost, kisebbségbe kerültek. Vitézy Dávid átlátható keretek között írná ki a pályázatokat, biztosítva, hogy a budapestiek akarata ezen a területen is érvényesüljön.