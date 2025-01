Kiderült, mikor indulhat útjára a Hungary Airlines első nemzetközi járata

Január elején írtunk arról, hogy az új légitársaság, a Hungary Airlines megszerezte a légi üzemeltetői engedélyt (AOC), és felkészült arra, hogy a magyar kormány megbízásából megkezdje repülését az A330–200F típusú repülőgéppel.

A Budflyer beszámolója szerint

a Hungary Airlines első menetrend szerint közlekedő cargo légi HA101-es járata vélhetően február 5-én 12:10-kor száll fel Budapestről Hongkong felé,

ahonnan HA102-es járatszámmal tér majd vissza február 6-án 17:20-kor. Mint írták, ezt követően hetente háromszor tervezik a repülőgépet az útvonalon használni.

A blog szerint a gép hivatalosan nem ismert okok miatt nemrég Budapestről Sanghajba repült a hónap elején. Elképzelhető az is, hogy új festést kapott a kínai városban.

Kínai–magyar tulajdon

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, a Hungary Airlines Kft. többségi tulajdonosa 50 százalékot meghaladó részesedéssel a Magyarországon élő Wu Jiang kínai üzletember, aki vélhetően magyar állampolgársággal is rendelkezik. Két további résztulajdonos a pekingi székhelyű UTL (Beijing) Digital Logistics Co. Ltd., valamint 2024. november 28-tól a magyar állami tulajdonú Air Hungary Szolgáltató Zrt.

A kínai–magyar befektetői tulajdonban lévő vállalat 2021-ben Universal Translink Airlines Hungary Kft. néven működött, majd 2024 májusában felvette a Hungary Cargo Airlines nevet. A vállalat októberben még csak egy A330F típusú repülőgéppel rendelkezett, amelyet november 29-ig a Wizz Air üzemeltetett a Budapest–Hangcsou útvonalon hetente öt alkalommal.

November végén írtunk arról is, hogy száz darab Boeing 737 MAX repülőgép megvásárlásáról állapodott meg a Hungary Airlines. A vállalat légi csomópontként használná a budapesti repülőteret, ezzel erősítve a Közép- és Kelet-Európa, illetve Kína közötti utasforgalmat.