Az Ivo ciklon megkavarta az időjárást, de hamarosan visszatérnek a fagyok

Nyugat-Európában kialakult az Ivo ciklon, ami nagy utat nem fog megtenni, de a térségben több mint 90 kilométer per órás széllökésekre is számítani lehet szerdán. A HungaroMet arról is tájékoztatott, hogy pénteken hideg levegő érkezik Magyarország fölé, és nagyobb területre visszatér a fagy.