Novák Előd kismama-szépségversenyt hirdetett, lesifotókat is lehet küldeni az édesanyákról

„Kedvcsináló kismama-szépségversenyt hirdetek fényképpályázaton A gyermek áldás címmel az egy évi jövedelmem felajánlásából és exkluzív díjakkal, miután soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon, mint tavaly, miközben az abortusz a vezető halálok, sőt már újszülöttek megölését is törvényesítené az abortuszlobbi” – közölte Novák Előd a Facebook-oldalán.

Mint írta, „a pályázat célja a legszebb női hivatás, az anyaság megbecsülése, a várandósság szépségének bemutatása. Már »3D-s, 4D-s és 5D-s« babaultrahangképek készítését is hirdetik, de a kismamafotózás még nem olyan elterjedt, mint amennyire a kismamák megérdemelnék”.

„Az első helyezett 300 ezer forintos pénzjutalom mellett családjával hazánk legcsaládbarátabb szállodájában és élményrészlegeiben tölthet el egy hétvégét félpanziós ellátással a Kolping Hotel jóvoltából. A második díjazott 200 ezer forintot és a makói Hagymatikum élmény- és gyógyfürdőnek köszönhetően egynapos családi belépőt kap korlátlan fogyasztással, a harmadiknak pedig 100 ezer forint mellett az Ópusztaszeri Csillagösvény Labirintus Öko Élménypark ad családi belépőt a világ harmadik legnagyobb útvesztőjébe és a többi játékhoz” – tette hozzá.

A pályázati leírásba ezután került be egy olyan mondat, ami (a Facebook-poszt alatti hozzászólásokat, illetve a reakcióként született újabb posztokat elnézve) sokaknál kiverte a biztosítékot.

A fényképpályázatra várandós nők fotói küldhetők (akár évekkel korábbiak is), de látszódhat más személy is rajta (főként családtagok). Hozzátartozóról titokban is nyújtható be fénykép, díjazás esetén előzetesen egyezteti a zsűri a megjelenést az érintettel