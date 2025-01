Országos Mentőszolgálat: a sürgősségi és az ügyeleti ellátás országszerte megbízható

Tavaly 1 353 912 mentési esetet és 879 982 orvosi ügyeleti feladatot láttak el az országban a mentőszolgálat munkatársai, rohamkocsikkal összesen 50 millió kilométert tettek meg – tudatták közleményben. Az is kiderült, Budapesten az esetszámok tovább emelkedtek a múlt évben.

Budapesten és környékén az esetszám tovább emelkedett: 2023-ban 358 ezer, míg 2024-ben 396 ezer mentőfeladat volt – ismertette az összesített éves adatokat az Országos Mentőszolgálat.

Kétezernél is több embert élesztettek újra

A mentési feladatok között a tavalyi évben a szolgálat mentőegységei 2123 sikeres újraélesztést hajtottak végre és 525 szülést vezettek le a helyszínen vagy a mentőautóban. A segélyhívások legnagyobb része a 112-es rendszeren keresztül érkezett a mentőkhöz, több mint 30 ezer hívást a Gondosóra rendszerén át, illetve az Életmentő applikáción keresztül fogadtak. A mentésirányítók a SzívCity applikáción keresztül 1038 esetben riasztottak önkéntes elsősegélynyújtókat közterületi újraélesztés gyors megkezdéséért. A mentőegységek 2024-ben akut szívinfarktus miatt 11 628 beteget, stroke gyanúja miatt 40 288 embert láttak el és szállítottak kórházba – közölték az MTI-vel.

Kitértek arra is, hogy a speciális mentőegységek közül a gyermekmentők 4633, a motoros és kerékpáros mentők 2146 feladatot láttak el, a mentőhelikopterek 3616 riasztást kaptak. A betegellátás során 71 ezer liter infúziót, mintegy 500 kilométernyi hosszúságú kötszermennyiséget és 51 ezer 732 ampullányi fájdalomcsillapítót használtak fel.

Tavaly a szolgálat által működtetett, októbertől országosan egységes alapellátásiügyeleti rendszerben 879 982 beteg kapott ellátást Magyarországon, 81 567 esetben a telefonos tanácsadás elegendőnek bizonyult, 740 617 beteget valamelyik ügyeleti telephelyen részesítettek ellátásban, 57 797 beteghez pedig ügyeleti kocsit küldtek és lakásukon látták el őket. Az alapellátási ügyeletben ellátottak 36 százaléka gyermek, illetve 18 éven aluli fiatal volt – írták.

Fejlesztésekről is beszámoltak

AZ OMSZ közölte: az elmúlt időszakban esetkocsi-fejlesztést hajtottak végre Zala vármegyében Zalaszentgróton, Pest vármegyében Dunakeszin, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Csengeren. Új mentési pontot létesítettek a Veszprém vármegyei Balatonalmádiban és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszavasváriban. A mentőellátás szakmai fejlesztéséért a nemzetközi irányelveknek megfelelően frissített módszereket és eljárásokat vezettek be egyebek mellett a súlyos baleseti sérültek vérzéscsillapításánál, az emelt szintű légútbiztosításnál, illetve az orvosi telekonzultációnál.

A szervezett mentésben tevékenykedők részére tavaly továbbképzéseket, valamint online szakmai kurzusokat szervezett és tartott az OMSZ. Továbbá a szolgálat részt vett az iskolai KRESZ-oktatáshoz kapcsolódó elsősegélynyújtási tananyag fejlesztésében és szerepet vállal az év végétől a gyakorlati oktatások megszervezésében és lebonyolításában is – olvasható a kommünikében.

A szakdolgozói béremelések az elmúlt években is folytatódtak – írták –, az átlagosan 20 százalékos szakdolgozói alapbéremelést az OMSZ teljes körűen végrehajtotta.

Mentőállomásokat újítottak fel

A közleményben kitértek arra is, hogy új épületbe költözött a győri és a kőszegi mentőállomás. Energetikai felújítás valósult meg Nagykőrös, Hajdúnánás, Kaposvár mentőállomásain és a budapesti Bázis mentőállomáson, illetve jelentős felújítási munkálatok voltak Ózd mentőállomáson is. Megkezdődött és jelenleg is folyamatban van Putnok és Zsámbék mentőállomás teljes körű felújítása, Kemecsén pedig új épület épül. Előkészületek indultak a fővárosi Markó utcai és a Bázis mentőállomás villamoshálózatának felújítása, Balatonlelle új mentőállomásának előkészítése, Veszprém mentőállomás bővítése, továbbá Zalaegerszeg és Szeged mentőállomás építése érdekében – írták.

Az OMSZ közölte: jelenleg 1029 mentőautóval rendelkeznek, ezek közül mintegy 210 Budapest és környékének mentőellátását biztosítja. Az év kezdetével 36 mentőkocsit kivontak, mert azok elérték a maximálist kort. A feladatellátásban tevékenykedő járművek mellett a mentőszolgálatnak jelenleg 246 tartalék mentőgépjárműve van. Új mentőgépjárművek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van – áll a tájékoztatásban.

A január 7-ei szerverhibát gyorsan elhárították

Január 7-én, kedden a délutáni órákban az OMSZ rendszerén kívüli infokommunikációs szolgáltatónál bekövetkezett meghibásodást követően az aHang petíciót indított annak érdekében, hogy az elavult hardverek és a mentésirányítási szoftverek teljes körű cseréjét azonnal megkezdje az OMSZ. A tízezer fő aláírásával ellátott dokumentumot csütörtökön átadták az Egészségügyért Felelős Államtitkárság képviselőinek, az aHang közlése szerint ezt

a Belügyminisztérium megköszönte, amellett tudatta, hogy sikerült beazonosítaniuk a leállást okozó eszközöket, azok javítása is megtörtént,

aznap estére helyreállt az infokommunikációs rendszer. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint, ha műszaki hiba lép fel a mentésirányítás informatikai rendszerében, azonnal átállnak tartalék, analóg rádiós kapcsolatra, és papíralapú dokumentációra. A legsürgősebb eseteket mindig prioritásként kezelik, az említett hiba fennállásának idején a kórházak közötti betegszállításban lehet némi fennakadás.