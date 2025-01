Mint előzőleg írtuk, Pintér Sándor pénteki (január 31-i) hatállyal, indoklás nélkül menesztette Polgár Csabát. Az onkológus főigazgató 2018 óta látta el feladatait az intézet élén.

A Népszava most azt írta, hogy valójában nemcsak Polgár Csabának kell távoznia, hanem a helyettesének Takácsi-Nagy Zoltánnak, az orvosigazgató Patócs Attilának, és az intézet gazdasági igazgatójának Simonyikné Illés Erzsébetnek is.

Információik szerint Polgár Csaba a főorvosi értekezleten már el is köszönt a munkatársaitól. Távozásával kapcsolatban keresték a főigazgatót is, de ő nem kívánt nyilatkozni.

Azt viszont megtudta a lap, hogy ki lehet az utódja.

Értesülésük szerint az új vezető a Semmelweis Egyetemről érkezik, Dank Magdolna, az egyetem vezető onkológusa személyében. A Népszava ezzel összefüggésben megemlítette: korábban a dolgozók közt elterjedt egy olyan pletyka is, miszerint az Onkológiai Intézetet a Semmelweis Egyetemhez kívánják csatolni (lapunk tavaly ősszel számolt be egy egészségügyi témája beszélgetésről, amelyen Dank Magdolna is részt vett).

E pletykának az is alapot adhatott, hogy tavaly márciusban több országos intézetet is integráltak a Semmelweis Egyetembe, így az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet (OORI) és az Amerikai úti idegsebészetet is). 2024 április végén Merkely Béla, a Semmelweis rektora is arról beszélt a lapnak, hogy a fennmaradó országos egészségügyi intézetek között van még olyan, amelyet szívesen látna az egyetem kötelékében (és ezek közül az egyetem portfóliójába illeszkedni is az Oországos Onkolúgiai Intézet)

A lap előzőleg a Belügyminisztériumnál érdeklődött arról is, hogy valóban készülnek-e ilyen jellegű lépésre. A tárca hivatalos válaszában azt állt, hogy az Országos Onkológiai Intézetnek a Semmelweis Egyetemhez történő csatolására, ingatlan és műszervagyona átadására vonatkozó információik nem helytállóak.