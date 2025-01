Hajnali dudálással bosszulják meg a kamionosok a fekvőrendőrt Szombathelyen

Feszültség alakult ki a szombathelyi Teleki Blanka utcában az ott lakók és a környékbeli vállalkozók között – írja a nyugat.hu. Az utca lakói eredetileg a száguldó autók és a nagy átmenő forgalom miatt gyűjtöttek aláírásokat, és fordultak Bokányi Adrienn önkormányzati képviselőhöz, hogy megoldódjon a probléma. A nyugalom érdekében harcolták ki a forgalomlassítót, viszont az ott minden nap elhaladó munkások és cégvezetők rendszeres dudaszóval fejezik ki nemtetszésüket.

Több kellemetlenség vezetett idáig, mint például egy száguldozó, aki letörte egy autó tükrét, vagy amikor majdnem elütöttek egy kislányt. Ezekhez hozzátartozik az is, hogy sokan nem tartják be az 50 kilométer per órás sebességhatárt, illetve a telephelyek miatt állandó a teherautó-forgalom is.

A fekvőrendőr kihelyezése után nem sokkal ismét panasszal kellett élniük a lakóknak, mivel állításuk szerint a környékbeli vállalkozók és dolgozóik – bosszúból – már hajnali 5 órakor hosszan dudálnak az utcában.

Az ügyből komolyabb összetűzés is volt már egy utcabeli és egy dudáló autós között, amiből végül rendőrségi eljárás lett.

A gyereket fél nyolcra viszem iskolába, de a hajnali dudálások miatt már reggel 5 órától ébren van, és nem csak ő, más gyerekek is

– nyilatkozta egy férfi a Teleki Blanka utcából.

Egy vállalkozó elmondta, hogy megértik, miért van szükség a forgalomlassításra, és ellenzik a száguldást, ugyanakkor nem értenek egyet a fekvőrendőr kihelyezésével. A kamionoknak sem tesz jót, és nagy hanghatással is jár.

Bokányi Adrienn elmondása alapján beszedték a szenzoros forgalomfigyelőt, s megvizsgálják a rögzített adatokat. Valószínűleg a február végi ülésen döntenek véglegesen, addig kint marad a fekvőrendőr. Hangsúlyozta, fontos, hogy kompromisszumos megoldás szülessen a későbbiekben.