Orbán Viktor: Az amerikai hátszél dagasztani fogja a magyar vitorlákat is

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel ismét a Kossuth rádió vendége volt. A kormányfő többek közt beszélt a legfrissebb gazdasági mutatókról, hangsúlyozva, hogy azokban Donald Trump győzelme is benne van, hiszen az ő győzelme azt jelenti, hogy a háborúnak biztosan vége lesz. Szóba került még a 13. havi nyugdíj, Németország helyzete, valamint a szankciók is.

„A közvélemény most ismeri meg az adatokat, de a kormány a nyers adatokat is ismeri. Amikor arról beszéltem, hogy repülőrajt, akkor én ismertem ezeket a számokat és adatokat” – hangsúlyozta Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában a legfrissebb gazdasági adatokkal kapcsolatban.

A miniszterelnök hozzátette, hogy érdekes összefüggések lehetnek, és szerinte Donald Trump győzelme is benne van ebben, hiszen az ő győzelme azt jelenti, hogy a háborúnak biztosan vége lesz.

Az idei évben ez az amerikai hátszél dagasztani fogja a magyar vitorlákat is a gazdaságban

– fogalmazott, kiemelve, hogy jelentős része a közvéleménynek cinikusan reagál az adatokra.

Orbán Viktor szerint fontos, hogy az emberek elhiggyék, hogy olyan szakaszban vagyunk, amikor komoly dolgokat lehet csinálni, mert csak így lendülhet fel a gazdaság. Kiemelte, hogy el fogjuk érni az 1 millió forintos fizetést, és már van 4000 tanár, aki elérte ezt a bért.

Nagyon sok pénz van a magyar gazdaságban, sok ember egy halom pénzhez fog most jutni az állampapírok által

– tette hozzá. Kitért arra is, hogy a cinizmus kikerülése fontos, és hogy mozgásba hozzák a pénzeket.

Ha ezt sikerül elérni, akkor fantasztikus évet tudunk csinálni. Fontos tudni azt is, hogy milyen állapotban vannak a családok, és milyen fajta gazdasági állapotban lévő embereknél vannak az állampapírok, de mintegy 50 ezer ember rendelkezik 1 millió forint alatti állampapír-befektetéssel – mondta Orbán Viktor, aki szerint az is fontos, hogy a középosztályt megerősítsék és szélesítsék.

Elmondása szerint még magasabb lesz most a növekedés, mint az utolsó negyedévben. Ugyanakkor nem lesz egyenletes, inkább a harmadik és negyedik negyedévben lesz jelentős, és reméli, hogy a 2026-os évben is folytatódik majd.

„A gazdagok majd intézik a saját dolgukat”

Orbán Viktor szerint a cinizmus akkor működik, ha van valóságalapja, bár mindig vannak nehézségek. A kérdés szerinte az, hogy a kormány mit akar ezzel kezdeni.

Háborús időszakban vagyunk, a cinizmusnak van alapja. A szankció miatt 6 és fél milliárdot vesztettünk évente. Az embereknek van megtakarításuk, csak nem akarják mozgásba hozni, mert a háború miatt bizonytalannak látják a világot, ezért volt fontos az amerikai elnökválasztás

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a gazdaságnak arról kell szólni, hogy az embereknek jó élete legyen. A középosztálynak szélesednie kell, a szegénység ellen ez a legjobb védekezés. A gazdagok majd intézik a saját dolgukat – jelentette ki, kiemelve, hogy ezt hívják néppárti politikának.

Orbán Viktor szerint Közép-Európában azt gondolják, hogy a gyerekeik jobban fogak élni, míg nyugaton általános életérzés, hogy ők azt gondolják, az ő gyerekeik pedig rosszabbul fognak élni.

A kormány ragaszkodik a 13. havi nyugdíjhoz

A 13. havi nyugdíjjal kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy egy csata eredménye ennek kifizetése, és hozzátette, hogy 500 milliárd forintról van szó, amit ilyenkor ki szokott fizetni a kormány a nyugdíjasoknak.

Ez lelki, pszichológiai, politikai kérdés. A brüsszeliek ezt el akarják venni, előírják, hogy vezessük ki, de mi megvédjük, és én ragaszkodom hozzá a nyugdíjasok és a lendület miatt is

– fogalmazott. Szerinte vannak ágensei a brüsszeli gondolkodásnak is, sokan mondják, hogy ez így nem jó, de a miniszterelnök csak azt tudja mondani, hogy „el a kezekkel a 13. havi nyugdíjaktól!”.

Orbán Viktor szerint Brüsszel tönkreteszi Németországot

A németországi helyzetre kitérve azt mondta, mindenkinek olyan kormánya van, amilyet megérdemel, és úgy véli, valójában Brüsszel teszi tönkre Németországot. Felidézte, hogy bevezettek egy büntetővámot a kínai autókra, de erről megmondták, hogy ez rossz lesz nekik. Perlik Brüsszelt is, és ilyen gazdasági helyzetben persze hogy tönkremennek a németek – fogalmazott.

Orbán Viktor azt mondta, ő sem tudja teljesen kiküszöbölni a brüsszeli hibákat, de jelentősen tudja tompítani. Úgy véli, egyeztetni kell azokkal, akik működtetik a gazdaságot, mielőtt bármilyen intézkedést meghoznak.

Nagy jövőt nem jósolok annak, ami ma Nyugat-Európában történik

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy különösen addig, amíg az elit egy buborékból hozza az intézkedéseket.

Mint mondta, a németek a migrációügyben elkezdtek lázadni, tehát valami olyasmi történt ott, amit Magyarország is csinált, de szerinte a németeknek ezt kellett volna csinálniuk a migrációs válság kezdetén is, hozzátéve, hogy eljön majd az a pillanat is, amikor Németország a gazdaságban is fel fog lázadni.

Ha bezárva maradunk a nyugati világba és nem működünk együtt a többi országgal, akkor pórul járunk. Ezt hívtuk keleti nyitásnak. Ez most fontosabb, mint bármikor – jelentette ki a miniszterelnök.

Magyarország ultimátumot adott

Orbán Viktor az Oroszország elleni szankciókról beszélve elmondta, hogy az Európai Unió szerint a szankciókat súlyosbítani kell, hogy megnyerjék a háborút az ukránok, de az uniós logika teljesen más, mint az amerikai. Az egyik háborús, a másik nem.

„Tudjuk, hogy mi a magyar érdek. Vissza kell szereznünk az elvesztett több milliárdot, vagyis a szankciókat meg kell szüntetni, csak tudomásul vettük, hogy a többség az uniót akarja, és nem akarunk kilépni az Európai Unióból, de elmondjuk, hogy nem értünk egyet, ugyanakkor nem vétózunk” – fogalmazott.

A miniszterelnök elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukránok nem engedik át az orosz gázt.

Ezért azt mondtuk, hogy a szankciókat meg fogjuk szüntetni, de ez egy nagyon durva dolog, ezt csak a legvégsőbb esetben fogjuk használni

– jelentette ki, hozzátéve, hogy garanciát kértek arra, hogy az ukránok újra átengedik majd a gázt. Az ukránok tőlünk függenek, nélkülünk nem működik egyetlen napig sem a gazdaságuk. A miniszterelnök szerint megkaptuk a garanciákat, a kérdés, hogy be fogják-e tartani.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a szankciókról félévente dönteni kell, de ha nem tartja be az Európai Bizottság, amiben megállapodtak, a szankcióknak vége lesz.

Az interjúban a miniszterelnök a Magyarország ellen indított perről is beszélt. A miniszterelnök szerint a rezsicsökkentés eltörlését is akarják minden évben, de ezt meg kell védeniük, valamint vámokkal is büntetik az áruk egy csoportját, ezt is fontos lenne eltörölni, hogy ilyenek ne terheljék az árukat.

A miniszterelnök legutóbb január 24-én járt az állami rádióban. Akkor beszélt többek közt az oktatási intézményeket érintő bombariadóról, Donald Trump amerikai elnök beiktatásáról, az ukrajnai háborúról, Magyarország energiabiztonságáról, valamint a gazdasági helyzetről is. Az interjúról készült szemlénk ide kattintva olvasható.

(Borítókép: Orbán Viktor 2025. január 24-én. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)