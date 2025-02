A köztársaság napján tartott beszédében Dobrev Klára kritizálta a kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért szerinte a kormányfő megosztotta a magyar társadalmat, valamint kisajította a nemzeti jelképeket. Mint mondta, Orbán Viktor „kisajátította a kokárdát, „a magyarokat pedig fideszesekre és hazaárulókra osztotta.”

Ezután Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök felesége a Tisza Pártnak is odaszólt. Úgy fogalmazott, hogy „ahol a kormány és ellenzéke is egyeduralomra tör, ott nem lesz szabad Magyar Köztársaság” – amely összhangban van pártja eddig is hangoztatott narratívájával, amely szerint „a kegyelmi ügy után megjelenő, Magyar Péter nevével fémjelzett új ellenzéki politikai erő ugyanolyan populista, és autokratikus hangokat üt meg, mint a Fidesz.” Úgy fogalmazott, hogy „az önkény beleette magát a demokraták lelkébe és szívébe is.”

Dobrev Klára emellett elmondta: pártja fontosnak tartja, hogy „a szabad Magyar Köztársaság eszméjét visszaemeljék a közgondolkodásba.” Azonban úgy gondolja, hogy nem lesz olyan országban szabad köztársaság, ahol „árulónak neveznek mindenkit, aki másképp gondolkodik, más politikai pártot támogat, más ideológia mellett képzeli el a világot, más újságot olvas vagy éppen más tévét néz”.

Az EP-képviselő a beszéd után a Facebookon üzent is egyet.

Ma van a köztársaság napja, és mi minden évben ilyenkor a Bibó-szobornál emlékezünk arra, mit jelent köztársaságnak lenni. Mert látjuk, hogy sokan kezdik ezt elfelejteni, azok közül is, akik éveken át voltak a magyar köztársaság szellemének őrzői

– írta a Dobrev a Facebook-oldalán.