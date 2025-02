Veszélyes influenza: a gyermekorvosnál minden harmadik napra jut egy kórházi eset

A téli szünet vége óta a gyerekeknél is megduplázódott a fertőző megbetegedések száma – erről beszélt az Indexnek Bense Tamás esztergomi gyermekorvos, aki azt is elmondta, hogy többségében influenzáról van szó, ami akár a gyerekeknél is tüdőgyulladáshoz vezethet. Százból két esetnél, nagyjából minden harmadik napon kórházi kivizsgálásra van szükség.