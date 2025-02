Orbán Viktor ott kaphat ellenfelet, ahol eddig mindent tarolt

2025-ben is folytatódik a Lájkok Ligája, avagy minden hónapban megversenyeztetjük a pártelnököket a közösségi médiás követőtáboraik alapján. A január elég erősen indult több platformon is, s bár Orbán Viktor miniszterelnök vezető pozícióit senki sem fenyegeti, Magyar Péter szinte mindenhol a legnagyobb növekedést produkálta az év első havában. Egyetlen ember nem lehet elégedett, ő pedig Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

A Lájkok Ligája 2025-ben sem áll meg, hiszen a magyar pártelnökök közösségi oldalain pörög az élet, a Tisza Párt elnöke már január elején kampányüzemmódot hirdetett, Orbán Viktor kormányfő Indiában pihente ki 2024 fáradalmait, miközben Donald Trumpot beiktatták az Egyesült Államok 47. elnökeként, Magyarországon mégis mindenki a Fővárosi Közgyűléssel és Rákosrendező eladásával, felvásárlásával volt elfoglalva.

Bár a tavalyi év sem volt sétagalopp a hazai közéletben, hiszen több pártban is elnökváltás történt (gondoljunk csak a Momentumra és az MSZP-re), de egy új párt is bekapcsolódott a Ligába, köszönhetően Magyar Péternek, aki pár hónap alatt tette ismertté a Tisza Pártot, és lett az elnöke.

Orbán Viktor szerint 2025 egy fantasztikus év lesz, és a gazdaság repülőrajtot vesz, Donald Trump békét hoz Ukrajnába, és vége lesz a recessziónak, szóval nagyon úgy tűnik, hogy hiába van még messze 2026 áprilisa, az idei is legalább annyira intenzív és turbulens év lesz, mint amilyen a tavalyi volt. Hogy ezt a pártelnökeinknek hogyan sikerül majd kommunikálni, és mennyi lájkra és követőre tudják váltani az ígéreteket és bejelentéseket, azt hónapról hónapra nyomon követjük majd a Ligában, szóval lássuk is az év első fordulóját!

Nincs kérdés, itt Orbán a király!

Orbán Viktor még 2024 szeptemberében lépte át a Facebookon az 1,3 milliós határt, de nagyon úgy néz ki, hogy a kormányfőnek nem volt és nem is lesz párja a legtöbb magyar által használt közösségi platformon – hacsak Schobert Norbi nem alapít pártot. Az elmúlt hónapban is több mint 5 ezerrel tudta növelni követőinek számát, és hiába Magyar Péter csaknem 20 ezres növekedése – volumenben egyébként hónapok óta veretlen a Tisza Párt elnöke –, egyelőre behozhatatlannak tűnik a miniszterelnök előnye.

Említésre méltó még, hogy Tompos Márton, a Momentum elnöke átlépte a 30 ezres határt a Meta legismertebb platformján, míg Komjáthi Imre a 14 ezres lécet vette hibátlanul, és pár százzal már e fölött hasít. A lista közepén nagy változások nem történtek, Kovács Gergely stagnál 37 ezernél, Ungár Péter 32 ezernél, Szabó Rebeka pedig 20 ezernél, náluk érdemi változás nincs. Vona Gábor és Márki-Zay Péter kismértékben növekedni tudtak, míg Gyurcsány Ferenc a remek év végi teljesítménye után újra fogyni kezdett – mármint a követők tekintetében.

Adorjáni Béla Jobbik-vezér mindössze háromszázzal gyarapította lájkolóinak számát, viszont tekintve, hogy ő így 1500-ról 1800-ra emelkedett, a legnagyobb arányú, 20 százalékos növekedést ő tudhatja magáénak. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke továbbra sem rúghat labdába, hiszen a profilját még mindig nem használhatja, így ő más platformokon erősített – de erről majd később.

Mint a moziban a tripla X

Az X (régebben Twitter) továbbra sem a magyarok kedvenc felülete – és már a franciáké sem –, négyen nincsenek is fent, ketten pedig (Kovács Gergely és Ungár Péter) annyira elenyésző követőszámmal rendelkeznek, hogy igazából nincs is nagyon értelme hozzámérni a többi induló adataihoz. Viszont továbbra sincs kérdés, Orbán Viktor ezen a platformon is egyeduralkodó, hiszen csaknem 479 ezer követővel rendelkezik már (több mint 13 ezres havi növekedéssel januárban), viszont a második helyen álló Toroczkai is 430 ezer(!) követővel van lemaradva a kormányfő mögött.

A többi pártelnök népszerűsége az X-en eléggé haloványnak számít a többi közösségi felületéhez képest, hiszen Márki-Zay Péter 16 200 fős követőtábora hónapok óta nem változik, az összes többi versenyző számai pedig még a tízezret sem érik el, tehát nem az, hogy labdába sem rúghatnak, de nagyjából láthatatlanok. Egyedül Ungár Péter érdemel még egy kreditet ezen a területen, hiszen hosszú hónapok szívós munkájával sikerült összegyűjtenie 100 követőt.

Képtelenség

Az Instagramon – miután bejelentkezett a TikTok helyére – viszont már sokkal jobban pörög az élet – már ami az aktivitást illeti –, hiszen érdemi növekedést itt csak a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter tudott elérni a maga 6 ezres gyarapodásával. Emellett mindössze a miniszterelnök gyarapította a táborát észrevehető módon, bár az is „mindössze” ezer embert jelentett az év első hónapjában. Ettől függetlenül a kormányfő előnye itt is tetemes – bár korántsem akkora, mint az X-en vagy főleg a Facebookon –, hiszen az ő 234 ezre áll szemben Magyar 152 ezrével.

A többi pártelnök érdemi mozgást nem nagyon tud felmutatni ezen a platformon, az érdekesség mindössze talán annyi, hogy amíg a legtöbb politikus azért pluszban zárta a januárt – esetleg stagnált, mint Gyurcsány Ferenc –, addig Márki-Zay Péter és Vona Gábor tábora apadni kezdett. Sőt, hogy pontosak legyünk, nem kezdett, hanem tendenciát állított fel, ugyanis mindkettejük követőszáma hónapról hónapra fogy – még ha nem is jelentős mértékben.

Kip-kop, itt a TikTok

Ki kell jelentenünk, hogy a Facebook után a TikTok a második legérdekesebb platform a Liga szempontjából – miközben az Egyesült Államokban betiltották, majd egy nappal később vissza is vonták a döntést –, hiszen ezen a felületen kivétel nélkül minden pártelnök növelni tudta feliratkozóinak számát, ki kisebb, ki nagyobb mértékben. A legnagyobb növekedést itt is Magyar Péter érte el, hiszen kerek 9 ezer követővel van most több a csatornáján, mint egy hónappal korábban, viszont a miniszterelnök előnye még így is jókora, csaknem 60 ezer lájk.

Kijelenthető emellett, hogy a TikTok Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének az igazi otthona, hiszen Magyar mögött mindössze pár százzal lemaradva, ő is csaknem 9 ezerrel növelte táborát 2025 első havában. A Mi Hazánk elnöke is 5 ezerrel tudott növekedni, míg a negyedik helyre Vona Gábor futott be, 1500 fős bővüléssel. Itt, ha Magyar Péter így folytatja, esetleg pár hónap múlva kialakulhat egy kis harc az elsőségért, de egyelőre ez még messzinek tűnik.

Végre izgalmak!

A YouTube-on ismét Magyar Péterrel kell kezdenünk, hiszen ezen a felületen is csaknem 20 ezerrel növelte követői számát, ráadásul elérte a 200 ezres határt is, tehát Toroczkai Lászlónak lassan össze kell kapnia magát, hiszen mindössze 3 ezres növekedésével (232 ezres összpontszámával) egyre csappan az előnye a Tisza Párt elnöke előtt. Ráadásul a növekedési volumenben sem tudja tartani a lépést Magyarral.

Továbbra is ez az egyetlen felület egyébként, ahol Orbán Viktor miniszterelnök nem vezető szerepben tetszeleg, pedig ismét csaknem 3 ezerrel növelte követőinek számát, és már 65 ezer felett jár. Rajtuk kívül érdemi változások nem történtek, a többi jelölt tartotta a pozícióját, és hibahatáron belül mozdult csak. Bár ha őszinték vagyunk, a YouTube napok óta semmi másról nem szól, csak Majkáról és új daláról, amely már 11 milliós megtekintés közelében jár, itt semmilyen politikus nem rúghatott labdába.

Repülőrajt

Visszatérve a pártelnökökhöz, kijelenthető, hogy Orbán Viktor miniszterelnök online népszerűségét egyelőre senki nem veszélyezteti – bár ő több mint 15 éve építkezik rendületlenül –, ötből négy platformot magabiztosan ural a kormányfő. A Facebook és az X egyáltalán nem vita tárgya, az Instagram és a TikTok viszont már egy kicsivel érdekesebb, hiszen ha Magyar Péter tudja tartani ezt a fejlődési tendenciát, akkor pár hónapon belül ezeken a felületeken már lehetnek érdekes egymásnak feszülések.

Egyetlen kivételt csak a YouTube jelent, amit nagy valószínűséggel a Tisza Párt elnöke el fog happolni Toroczkai László elől, viszont ez túl nagy fejfájást talán nem fog okozni a Fidesznek, hiszen amíg Magyar mindössze ezen a platformon és közösségi oldalain osztja meg gondolatait követőivel, addig Orbán Viktornak ott a tévé, a rádió és a nyomtatott és internetes sajtó is, hogy megossza gondolatait szavazóival.

(Borítókép: Németh Emília / Index)