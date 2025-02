Rekordot döntött a MÁV, majdnem 7 évet késtek egyetlen év alatt

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy egyre nehezebb kideríteni, hogyan alakulnak a késések a MÁV-nál a vállalat új, havi riportrendszere miatt, ezért kénytelenek voltunk a rendelkezésre álló információk alapján magunk kiszámolni, vajon mennyit késett a MÁV 2024-ben.

Nem sokon múlt, hogy munkatársunk becslése – e tekintetben rekordévet jósolt a társaságnak – 100 százalék pontosságú legyen, ugyanis mintegy 6 év és hat hónapnyi késést matekozott ki. Ehhez képet a MÁV szombaton nyilvánosságra hozott, hivatalos statisztikája szerint összesen 6,9 évet késett az elmúlt évben a vállalt. A legújabb riportban a MÁV azt írja, hogy

2024-ben a magyar vonatok menetideje 95,5 millió perc volt, ami több mint 181 évnek felel meg. Erre jutott 3,6 millió percnyi, azaz 6,9 év késés.

A MÁV a rekordot tompítandó hozzáteszi, hogy ez a menetidőhöz viszonyítva 3,8 százalékos arány. Közleményükben azt valószínűsítik, hogy az adatok azért maradnak el a világjárvány utáni években rögzített számoktól, mert a vármegye- és országbérletek bevezetése, majd a tarifareform hatására 2024-ben már jóval többen és jóval többet utaztak a MÁV-csoporttal, mint korábban. Ez pedig

nagyobb igénybe vételt jelent az egyre inkább elöregedő pályahálózatnak és járműállománynak is.

Az említett cikkünkben olvasóinkat is kértük, tippeljék meg, vajon milyen késési statisztikát hozott össze a MÁV 2024-ben. Összesen 540 szavazónk közül 243-an gondolták úgy, hogy a vállalat több, mint kilenc évet késett, a hivatalos késési statisztikához legközelebb álló 6,5 évet pedig 55-en tippelték meg.

Azért jó híreket is közölt a MÁV, azt írják, az új tarifarendszer hatására nőtt az elszállított csoportok, úgy mint kiránduló osztályok száma is, így a regisztrált csoportok száma megközelítette a 29 ezret. Ezen kívül kiemelik a HÉV-ek mintegy 99,6 százalékos pontosságát, amely a társaság szerint világviszonylatban is a legpontosabb szolgáltatások közé emeli az elővárosi vasutat. Az autóbuszok esetében is hasonló pontosságról számoltak be: 12 millió jármű 97,7 százalékos pontossággal közlekedett.