A Skóciában eltűnt ikerpár édesapja nem néz híreket, és abban bízik, hogy félreértés történt

Nem néz híreket, nem olvas újságot Huszti Miklós, a Skóciában eltűnt magyar ikerpár Tornyospálcán élő édesapja. A férfi, bár 12 éve nem találkozott személyesen a lányaival, január hetedike, vagyis a Huszti lányok eltűnése óta nem aludt, és bízik benne, hogy pusztán arról van szó, hogy lányai nem avatták be a családot a terveikbe, írja a Blikk.

Mint arról beszámoltunk, pénteken egy holttestet talált a skót rendőrség az Aberdeen városában eltűnt magyar ikerpár keresése közben a Dee folyóban. A hatóságok már értesítették a testvérek családját is: az ikrek bátyja, József hangsúlyozta, hogy a skót hatóságok még nem foglaltak állást a testet illetően, ezért reménykednek.

Ő tájékoztatja a fejleményekről Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élő édesapját, Huszti Miklóst, aki bár húszéves koruk óta nem látta a hét éve Skóciában élő lányait, Elizát és Henriettát, rettenetes lelkiállapotban van, és bízik abban, hogy csupán egy félreértésről van szó. A Blikk kereste fel az apát, aki akkor látta utoljára a lányait, amikor elköltöztette őket a Nyírségből Budapestre. Azt mondja, elfogadta, hogy az ikrek nem akartak tovább az ukrán határ melletti faluban élni.

A harmadik ikerlányom, Edit is elment már itthonról, férjhez ment. A fiammal tartom a kapcsolatot, tőle tudtam meg, hogy Eliza és Henrietta már hetedik éve továbbálltak külföldre, és hogy csak kétszer voltak itthon

– mesélte a férfi, hozzátéve, hogy megérti, hogy a fővárostól 300 kilométerre lévő faluba már nem utaztak le az ikrek meglátogatni őt.

Az apa arról is beszámolt a lapnak, hogy megdöbbent a lányai eltűnéséről szóló első hírek hallatán, és hiába nem látta őket, mégiscsak az ő vérei. „Az én térdemen lovagoltak, én dolgoztam értük, én ringattam őket, fogtam a kezüket, amikor járni tanultak. Ez egy rettenetes rejtély, ráült a szívemre” – festette le Huszti Miklós a lelkiállapotát.

Szinte nem is aludtam január hetedike óta, de nem tudok mást tenni, mint reménykedni és várni. Mindenemet odaadnám, hogy még élve lássam őket! Abban bízom, hogy csak valami félreértés miatt most nem csak engem, a család többi tagját is kihagyták a terveikből…