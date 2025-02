Varga Mihály a vagyonnyilatkozatában már 410 forintos euróval számolt, és egy lovat is vett

Matolcsy György, Varga Mihály és Polt Péter is beadta a 2024-es vagyonnyilatkozatát. Polt Péter legfőbb ügyész tulajdonában hét ingatlan van, Matolcsy György, a márciusban leköszönő jegybankelnök bankszámlája egy év alatt a negyedére apadt, a helyére érkező Varga Mihály pedig vásárolt egy lovat, amelynek Kabala a neve.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke benyújtotta 2024-re vonatkozó vagyonnyilatkozatát. A dokumentum szerint a bankszámláján 16 734 625 forint volt tavaly, miközben 2023-ban még 65 millió forint körüli összeg szerepelt a jegybankelnök számláján.

Ezen felül 2023-ban még 30 millió forint takarékbetétben elhelyezett megtakarítás és 25 millió forint Prémium Magyar Állampapírban elhelyezett összeget láthattunk a megtakarítások között. Ezek a 2024-es bevallásban már nem szerepelnek.

Matolcsy György nem rendelkezik jelentős vagyonelemekkel

Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnökeként a legmagasabb jövedelmi kategóriába tartozó pozíciót tölti be (havi bruttó 5 millió forint feletti jövedelem). A dokumentumból kiderül, hogy a kerekített összeg havi bruttó 7 millió forint volt. Mint korábban megírtuk, márciusban jár le a jegybankelnök mandátuma, helyére Varga Mihály érkezik.

A vagyonnyilatkozat nem tartalmaz ingatlanokat vagy egyéb jelentős vagyonelemeket. A bankszámláján szereplő összegen kívül más vagyoni elem nem szerepel a dokumentumban.

Polt Péter vagyona szépen gyarapodott

Polt Péter 2024-es vagyonnyilatkozata szerint továbbra is jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik. A legfőbb ügyész tulajdonában összesen hét ingatlan található, ami jól mutatja a hosszú távú befektetési stratégiáját.

Különösen figyelemreméltó, hogy három évvel ezelőtt a karintiai Bad Kleinkirchheim síparadicsomban vásárolt lakást, ami az osztrák ingatlanpiac egyik kiemelkedő területén való befektetést jelent.

A balatonfüredi nyaraló szintén a portfolió értékes részét képezi, tekintve a balatoni ingatlanárak folyamatos emelkedését az elmúlt években.

A legfőbb ügyész pénzügyi helyzetében változás történt az elmúlt évben. Míg a tavalyi vagyonnyilatkozatában még 54 millió forintos megtakarításról számolt be, az idei dokumentumban már csak 38 millió forint szerepel. Ez 16 millió forintos csökkenést jelent, ami jelentős változásnak tekinthető egy év alatt. A csökkenés okait a vagyonnyilatkozat nem részletezi, de az ingatlanpiaci befektetések és az általános gazdasági környezet is befolyásolhatta a megtakarítások alakulását.

A legfőbb ügyészi pozíció mellett Polt Péter több területen is aktív szakmai tevékenységet folytat:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktatóként dolgozik, amiért jelentős, havi bruttó 1-5 millió forint közötti jövedelemben részesül.

A szakmai portfólió további elemét képezi az Igazságügyi Minisztériumban végzett jogi szakvizsgáztatói tevékenység. Ezért a munkáért havonta 100-200 ezer forint közötti díjazásban részesül.

A pontos összeg nincs megjelölve, mivel a vagyonnyilatkozati szabályok ezt nem teszik kötelezővé. Ez a tevékenység azt mutatja, hogy a legfőbb ügyész aktívan részt vesz a jogászképzés minőségbiztosításában is.

Varga Mihály vett egy lovat

A volt pénzügyminiszter és országgyűlési képviselő Varga Mihály március első napjaiban már jegybankelnök lesz. Jelentős változás 2023-hoz képest, hogy az ingatlanjai közül kikerült egy karcagi zártkert – erről összesen annyit lehet tudni, hogy „2910+788” négyzetméter.

Varga Mihály 2024-ben megvásárolt egy lovat, melynek Kabala a neve és sötétpej mén. A volt miniszter kiemelte, bértartásban a Karcagi Lovardában található, ahogy azt is, hogy a fajtája furioso-north star, ami félvér, Magyarországon kitenyésztett lófajta. (Egyszerre alkalmas verseny- és hobbilónak, valamint a mezőgazdasági hasznosítása is jelentős – a szerk.)

Varga Mihály állampapírban 36, befektetési jegyekben 14, részvényben 11 millió forintot tartott 2024-ben.

A vagyonnyilatkozatában már 410 forintos árfolyamon számolta az eurót, ellentétben a 2025-ös költségvetéssel, ahol 397,5 fonton kalkulált.

Így pedig 8,6 millió forint készpénz állt a rendelkezésére, önkéntes nyugdíjpénztárban pedig 1,6 millió. 2023-ban 62,4, 2024-ben pedig már csak 58,6 millió forinttal tartozott, magánszemélyeknek.

Varga Mihály karrierjével korábban részletesen foglalkoztunk. Karcagon született, ahol „a mi Misink” mára szállóige lett. „Tősgyökeres karcagi jászkun családban születtem. Felmenőim ott voltak azok között, akik 1745-ben visszaváltották a német lovagrendnek adott területeket” – mondta önmagáról.

Vagyonnyilatkozatok éjszakája 2025

Valamennyi országgyűlési képviselő a határidőig leadta vagyonnyilatkozatát. Orbán Viktor továbbra is tulajdonosa egy felcsúti lakóháznak, valamint felerészben egy XII. kerületi ingatlannak. A miniszterelnök hitelintézeti számlakövetelése – feleségével közös számlán – 5,7 millió forint. Ez az egyetlen jelentősebb változás a 2024-ben közzétett vagyonnyilatkozathoz képest, amelyben az összeg még elérte a 10 millió forintot – ezen a linken megnézhetik.

Az ellenzéki politikusok közül Hadházy Ákos, Toroczkai László, Ungár Péter és Jakab Péter vagyonnyilatkozatát is górcső alá vettük, amelyet itt olvashatnak el, a cikkünkből az is kiderül, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára nemrég költözött be egy 161 négyzetméteres lakásba, miközben jelentős hiteltartozása van.

Sulyok Tamásnak több mint 55 millió forint megtakarítása van állampapírban és kötvényben, míg a miniszterek közül Lázár Jánosnak újra pótlap kellett, 220 millió forintos tartozása mellett 46 ingatlannal rendelkezik, Rogán Antal pedig csak 2024-ben 456 millió forintot keresett a szabadalmán keresztül. Hogy mit rejt a többi miniszter vagyonnyilatkozata, ezen a linken megnézhetik.

