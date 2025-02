Gyurcsány Ferenc: Lassan kopik a megvásárlására felvett hitel

Az ellenzéki pártok képviselői is leadták a 2024-re vonatkozó vagyonnyilatkozatukat. Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára nemrég költöztek be egy 161 négyzetméteres lakásba; Hadházy Ákos 1,7 millió forintos magánadományt kapott; Toroczkai László tartozása csökkent; Ungár Péter több gazdasági társaságban is érdekelt.