Kubatov Gábor elválik, még nem tudni, mit jelent ez a vagyonára nézve

A fideszes országgyűlési képviselők is leadták a határidőig vagyonnyilatkozatukat, amelyek között találtunk egy-két érdekességet is.

Kövér Lászlónak semmilyen jövedelme nincs

Kövér László, az Országgyűlés elnöke saját bevallása szerint egyáltalán nem rendelkezik semmilyen ingatlannal, viszont egy járművet magáénak tudhat, egy 2014-es Skoda Superb-vel közlekedik a mindennapokban.

Egyéb jármű, ingóság, műtárgy vagy gyűjtemény, de még értékpapír vagy bármilyen befektetett megtakarítás sem szerepel kövér vagyonnyilatkozatában, viszont hitelintézeti számlakövetelése több mint 3,7 millió forint, míg egyéb pénzkövetelése 7 millió forint értékben van. Emellett van egy több mint 8,5 milliós tartozása, valamint díjazás nélküli kurátor a Szövetség a Polgári Magyarországért szervezetben és semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik.

Kocsis Máténak se kocsija, se háza

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője 2025-ös vagyonnyilatkozata szerint nem rendelkezik semmilyen ingatlannal, se gépjárművel vagy bármilyen más járművel, ahogy műalkotással vagy gyűjteménnyel sem. Állampapírban 20 millió forint megtakarítása van, bankszámlán és készpénzben pedig 74 millió. Emellett Szász Endre Paragrafus című képét 1982 májusában kapta ajándékba, azóta őrizgeti. Tartozása nincs, viszont országgyűlési képviselőként havont 1 000 001 forint és 5 millió forint között keres, míg a Hobby-Key Kft.-ből havi 200 és 500 ezer forint közötti összeg folyik be a kasszájába.

Kubatov Gábornak csökken a vagyona

Kubatov Gábor, a Fidesz országos pártigazgatója és alelnöke, a Fradi elnöke tíz ingatlannal rendelkezik, emellett autóból is összegyűjtött hatot az évek alatt, de tartaléka és jövedelme viszont nem sok van, ráadásul elválik a feleségétől, és a vagyonmegosztási eljárás még folyamatban van. De nézzük sorjában, Kubatov Gábor az alábbi ingatlanok tulajdonosa jelenleg:

Farkasgyepűn 50 négyszögölös területen egy 30 négyzetméteres üdülő, amelynek felét 1986-ban örökölte;

egy XIV. kerületi, 32 négyzetméteres lakás garázzsal, amelyet 2023-ban örökölt;

ezeken kívül még nyolc, egyenként több ezer négyzetméteres bácsszentgyörgyi terület és szántóföld különböző arányokban, amelyeket mind 2023-ban örökölt.

Kubatov három veterán Mercedes, két veterán Opel Kadett és egy Volkswagen Jetta büszke tulajdonosa, ráadásul egy nagy értékű CD és hanglemez gyűjteménnyel is rendelkezik. Értékpapír és egyéb kötvénybeli megtakarítása nincsen, készpénzben 9,5 milliós és hitelintézeti számlaköveteléssel 9,7 millió forintos bevallással rendelkezik, míg csaknem 20 millió forintos tartozással is, amely le is nullázza a megtakarításait. Jövedelme mindössze az országgyűlési képviselői fizetése, amely a 4. kategóriába tartozik, tehát 1 és 5 millió forint közötti bevételt jelent havonta. Minden más tisztségét díjazás nélkül tölti be.

Orbán Balázs megtakarítása átlépte a 100 milliót

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója semmilyen ingó- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, nincsenek járművei, se gyűjteménye vagy műtárgyai. Orbán Balázsnak 29 millió forint megtakarítása van Magyar Állampapírba fektetve, és 77 millió forint takarékbetétben. Ezt ellensúlyozandó, hogy tartozása viszont több mint 52 millió forint van (negyvenmilliós jelzáloghitel, tízmillió forint babaváró és 2,4 millió forint szabad felhasználású hitelkeret).

Orbán Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda politikai igazgatójaként, a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumi elnökeként és a országgyűlési képviselőként is egymillió forint felett visz haza havonta, amelyhez még a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöki posztja is hozzátesz 200 és 500 ezer forint között minden hónapban.

Németh Szilárd tudatosan készül a nyugdíjas éveire, hízik a bankszámlája

Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese három budapesti ingatlanban rendelkezik tulajdonrésszel, emellett jelentős megtakarításai vannak államkötvényekben – derül ki a politikus vagyonnyilatkozatából.

Németh Szilárd a XXI. kerületben három különböző méretű ingatlanban tulajdonos vagy társtulajdonos:

egy 539 négyzetméteres telken családi ház és udvar található, felerészt tulajdonos;

egy 64 négyzetméteres ingatlan, negyedrészt tulajdonos;

egy 960 négyzetméteres üres telek, gyümölcsös, negyedrészt tulajdonos.

A frakcióvezető-helyettes jelentős összegben takarít meg, tudatosan készül a nyugdíjas éveire:

CIG Pannónia Nyugdíj kötvény: 218 400 forintot fizet be negyedévenként

Signal IDUNA Biztosító kötvény: 245 217 forintot fizet be negyedévenként

A dokumentum szerint Németh Szilárdnak 6 664 678 forint hiteltartozása van pénzintézet felé. A bankszámláján 19 777 267 forintot tart.

A vagyonnyilatkozat szerint két tisztséget tölt be díjazás nélkül:

a Magyar Birkózó Szövetség elnöke

és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia alapítója.

Jövedelme országgyűlési képviselőként és a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyetteseként és egyben a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztosként a negyedik kategóriába esik (havi bruttó 1-5 millió forint közötti sávba). A tavalyi évhez képest a főbb változások a bankszámla egyenleg növekedésében és hiteltartozásainak csökkenésében lelhetők fel:

Bankszámla egyenlege:

2023-ban: 15 336 525 Ft

2024-ben: 19 777 267 Ft

Az egyenleg csaknem 4.5 millió forinttal nőtt.

Hiteltartozása:

2023-ban: 7 961 761 Ft

2024-ben: 6 664 678 Ft

A tartozás körülbelül 1.3 millió forinttal csökkent.

Kósa Lajosnak 110 millió forintos tartozása van

Kósa Lajosnak továbbra is megvan a három BMW motorja, a motorcsónakja és a Mercedes Vianója, valamint résztulajdonosa egy budakeszi üdülőnek és két útnak, egy szamosszegi szántónak, egy 300 négyzetméteres debreceni családi háznak és egy csaknem 4000 négyzetméteres gazdasági területnek. Hitelintézeti számlakövetelése 2,5 milliónyi van (nagyrészt forintban, kisebb része devizában), ellenben tartozása több mint 110 millió forintnyi – ebből nyolcmillió magánszemélynek. Bevallása szerint nincs bevétellel járó tisztsége, minden munkát díjazás nélkül végez.

Rétvári Bence szolidan, visszafogottan él

Rétvári Bence belügyminisztériumi államtitkár és miniszterhelyettes másfél ingatlannal rendelkezik. Egy 138 négyzetméteres XI. kerületi lakás egyedüli tulajdonosa, amelyet 2012-ben vásárolt, míg a 206 négyzetméteres balatonkenesei nyaralónak csak fele részben gazdája 2021 óta. Járműve, műtárgya, gyűjteménye és egyéb ingósága nincs, viszont van 33 millió forintja állampapírban és négymillió forint hitelintézeti számlakövetelése. Jövedelme mindössze államtitkári fizetéséből származik, az viszont 1 és 5 millió forint között van havonta.

Menczer Tamás vagyona sem kicsi

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy 143 négyzetméteres budakeszi családi ház társtulajdonosa, de van egy 25 négyzetméteres üdülőjük Siófokon, és egyedüliként birtokol egy 46 négyzetméteres bajai lakást is. Járműve, műtárgyai, gyűjteménye, egyéb ingósága és befektetései nincsenek, csupán egy 19 milliós hitelintézeti követelést írt bevallásába. Jelenleg a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosi fizetéséből van egyedüli bevétele.

Hidvéghi Balázsnak Siófokon van telke, hozzá pedig egy vitorlása

Hidvéghi Balázs több budapesti ingatlannak is felerészben tulajdonosa, viszont van egy XII. kerületi társasházi lakás, amelynél azt tüntette fel, hogy 02 százalékban tulajdonos. Ez nem teljesen világos, hogy 20 százalék, vagy 0,2 százalék akart lenni, mindenesetre az biztos, hogy Siófokon van egy csaknem 1000 négyzetméteres telke, rajta egy üdülővel. Két autót is feltüntetett a bevallásában, egy Skoda Kodiaq és egy Citroen C4 is a nevén van.

Ennél érdekesebb, hogy 2021 óta egy B31-es vitorlást is birtokol, valamint hitelintézeti számlakövetelése csaknem 100 millió forintnyi (kétmillió forintban és 95 millió devizában). Egyéb megtakarítása és vagyontárgya nincs, fizetést pedig országgyűlési képviselőként és politikai államtitkárként is kap, havonta mindegyikért 1 és 5 millió forint között.

Vagyonnyilatkozatok éjszakája 2025

Valamennyi országgyűlési képviselő a határidőig leadta vagyonnyilatkozatát. Orbán Viktor továbbra is tulajdonosa egy felcsúti lakóháznak, valamint felerészben egy XII. kerületi ingatlannak. A miniszterelnök hitelintézeti számlakövetelése – feleségével közös számlán – 5,7 millió forint. Ez az egyetlen jelentősebb változás a 2024-ben közzétett vagyonnyilatkozathoz képest, amelyben az összeg még elérte a 10 millió forintot. Részleteket ebben a cikkünkben találhatnak.

A miniszterek közül Lázár Jánosnak újra pótlap kellett, 220 millió forintos tartozása mellett 46 ingatlannal rendelkezik, Rogán Antal pedig csak 2024-ben 456 millió forintot keresett a szabadalmán keresztül. Hogy mit rejt a többi miniszter vagyonnyilatkozata, ezen a linken megnézhetik.

Az ellenzéki politikusok közül Hadházy Ákos, Toroczkai László, Ungár Péter és Jakab Péter vagyonnyilatkozatát is górcső alá vettük, amelyet itt olvashatnak el, a cikkünkből az is kiderül, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára nemrég költözött be egy 161 négyzetméteres lakásba, miközben jelentős hiteltartozása van.

Sulyok Tamásnak több mint 55 millió forint megtakarítása van állampapírban és kötvényben, míg Varga Mihály a vagyonnyilatkozatában már 410 forintos euróval számolt, és lovat is vett, miközben Matolcsy György, a márciusban leköszönő jegybankelnök bankszámlája egy év alatt a negyedére apadt Polt Péter legfőbb ügyész tulajdonában hét ingatlan van – hármójuk vagyonáról itt tudhatnak meg még többet.

(Borítókép: Kövér László 2024. december 14-én. Fotó: Kiss Gábor / MTI)